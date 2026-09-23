Primera dama de Honduras participa en cumbre internacional en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó este miércoles 23 de septiembre en un encuentro de la Summit of First Ladies and Gentlemen Global Platform, desarrollado en Nueva York en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión congregó a primeras damas y representantes de distintos países para intercambiar experiencias relacionadas con la resiliencia, la estabilidad, la cooperación internacional y la atención de desafíos sociales y humanitarios.

Durante la jornada se abordaron problemáticas como los conflictos, la desigualdad y los efectos del cambio climático, además de iniciativas orientadas a compartir experiencias y estrategias de resiliencia entre los países participantes.