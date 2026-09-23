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Primera dama de Honduras participa en cumbre internacional en Nueva York

La participación de Honduras estuvo enfocada en el intercambio de experiencias en áreas vinculadas con la niñez, la educación, la salud y el desarrollo social

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 15:24
Primera dama de Honduras participa en cumbre internacional en Nueva York

La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó en la reunión.

 Foto: Cortesía

Nueva York, Estados Unidos.- La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, participó este miércoles 23 de septiembre en un encuentro de la Summit of First Ladies and Gentlemen Global Platform, desarrollado en Nueva York en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión congregó a primeras damas y representantes de distintos países para intercambiar experiencias relacionadas con la resiliencia, la estabilidad, la cooperación internacional y la atención de desafíos sociales y humanitarios.

Durante la jornada se abordaron problemáticas como los conflictos, la desigualdad y los efectos del cambio climático, además de iniciativas orientadas a compartir experiencias y estrategias de resiliencia entre los países participantes.

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El encuentro también permitió analizar experiencias relacionadas con la respuesta de los gobiernos y sus instituciones ante situaciones que afectan a las poblaciones, particularmente en contextos de vulnerabilidad social y humanitaria.

La participación de Honduras estuvo enfocada en el intercambio de experiencias en áreas vinculadas con la niñez, la educación, la salud y el desarrollo social.

La actividad se desarrolló como parte de la agenda paralela a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a delegaciones y representantes de diferentes países para abordar asuntos de interés internacional.

A través de estos espacios, los participantes intercambian experiencias sobre programas e iniciativas dirigidas a atender desafíos sociales y fortalecer la cooperación entre países.

La presencia de la primera dama hondureña permitió incorporar a Honduras en las conversaciones y el intercambio de experiencias desarrollados durante esta jornada de la plataforma internacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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