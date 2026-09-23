Disputa familiar por los pendientes que portaba Hayden Panettiere en su muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los padres de Hayden Panettiere, Lesley Vogel y Skip Panettiere, mantienen un desacuerdo sobre el destino de las joyas que la actriz llevaba puestas en el momento de su muerte. Así lo recoge el informe del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, al que ha tenido acceso Page Six.

Según ese documento, la intérprete de "Bring It On All or Nothing" portaba unos pendientes tipo stud que fueron retirados de su cuerpo durante la autopsia.

El reporte detalla que la pareja fue informada de que las pertenencias personales quedaron registradas en la sección de propiedad y evidencia, y que el material se guardó bajo custodia policial en espera de una resolución.