Disputa familiar por los pendientes que portaba Hayden Panettiere en su muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los padres de Hayden Panettiere, Lesley Vogel y Skip Panettiere, mantienen un desacuerdo sobre el destino de las joyas que la actriz llevaba puestas en el momento de su muerte. Así lo recoge el informe del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, al que ha tenido acceso Page Six.
Según ese documento, la intérprete de "Bring It On All or Nothing" portaba unos pendientes tipo stud que fueron retirados de su cuerpo durante la autopsia.
El reporte detalla que la pareja fue informada de que las pertenencias personales quedaron registradas en la sección de propiedad y evidencia, y que el material se guardó bajo custodia policial en espera de una resolución.
Uno de los progenitores solicitó que las joyas fueran enviadas a su domicilio en Carolina del Norte, mientras que el otro pidió su envío a California. Ante la falta de consenso, las autoridades comunicaron a ambos que los objetos no serían liberados hasta que llegaran a un acuerdo.
El mismo informe señala que los padres también fueron notificados de que el cuerpo de la actriz estaba listo para ser trasladado a la funeraria que ellos eligieran.
Panettiere falleció el 16 de agosto tras ser hallada sin vida en un alojamiento de Airbnb en Greenville. Tenía 36 años. El hermano de su pareja, Zach Hickerson, fue quien encontró el cuerpo.
Según el informe forense, la muerte se produjo por los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, y fue clasificada como accidental.
Días después, familiares y amigos de la actriz se reunieron en Malibú para despedirla en un homenaje al que asistieron, entre otros, Connie Britton, Evan Ross, Paris Hilton y Ruby Rose. Su pareja, Brian Hickerson, no fue invitada al acto.