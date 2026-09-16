El representante de Hayden Panettiere responde a los rumores sobre el fentanilo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El representante de Hayden Panettiere salió al paso de las versiones que atribuyen la muerte de la actriz a una pastilla de oxicodona contaminada con fentanilo. Según su portavoz, la oficina del forense del condado de Greenville mantiene el caso bajo investigación a la espera de los resultados toxicológicos, por lo que calificó de "hearsay no verificado" las informaciones difundidas por algunos medios a partir de fuentes anónimas.

El comunicado, remitido a Us Weekly, pide paciencia mientras se completa el proceso de investigación oficial. Días antes, TMZ había informado que los investigadores manejan la hipótesis de que Panettiere ingirió una pastilla de oxicodona con fentanilo la mañana de su muerte, sustancia que, según los expertos citados por el medio, puede ser hasta cien veces más potente que la morfina. De acuerdo con esa información, la actriz habría consumido varias sustancias adquiridas a un proveedor habitual en Los Ángeles durante el vuelo que la llevó a Carolina del Sur el día anterior a su fallecimiento.