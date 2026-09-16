Pronostican lluvias en Honduras para este miércoles 16 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pronostíco para este miércoles 16 de septiembre que habrán lluvias en gran parte de Honduras.
El reporte del estado del tiempo indica que la influencia de una vaguada en superficie producirá precipitaciones, nubosidad y chubascos débiles en la mayoría del territorio nacional. No obstante, en las regiones del sur y suroccidente prevalecerán condiciones mayormente secas.
Por otro lado, el oleaje en el litoral Caribe y del Golfo de Fonseca será entre uno a tres pies.
A continuación, las temperaturas pronosticadas para este miércoles, por departamento.
Atlántida: temperatura mínima de 26°C y máxima de 31°C. Probabilidad alta de precipitaciones débiles dispersas.
Colón: temperatura mínima de 24°c y máxima de 32°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Comayagua: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos, con mayor intensidad en el noreste del departamento.
Copán: temperatura mínima de 20°C y máxima de 30°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Cortés: temperatura mínima de 24°C y máxima de 33°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos dispersos, con mayor intensidad en el sur del departamento.
Choluteca: temperatura mínima de 26°C y máxima de 40°C. Condiciones generalmente secas.
El Paraíso: temperatura mínima de 20°C y máxima de 30°C. Probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas.
Francisco Morazán: temperatura mínima de 18°C y máxima de 30°C. Probabilidad media de lluvias y chubascos débiles dispersos, con mayor intensidad en el norte del departamento.
Gracias a Dios: temperatura mínima de 26°C y máxima de 31°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Intibucá: temperatura mínima de 16°C y máxima de 23°C. Probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas en el norte del departamento.
Islas de la Bahía: temperatura mínima de 27°C y máxima de 31°C. Probabilidad alta de precipitaciones débiles dispersas.
La Paz: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C. Condiciones mayormente secas en el departamento.
Lempira: temperatura mínima de 18°C y máxima de 31°C. Probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas en el norte del departamento.
Ocotepeque: temperatura mínima de 18°C y máxima de 31°C. Probabilidad media de precipitaciones débiles aisladas.
Olancho: temperatura mínima de 22°C y máxima de 34°C. Probabilidad media de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Santa Bárbara: temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C. Probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles dispersos.
Valle: temperatura mínima de 24°C y máxima de 40°C. Condiciones mayormente secas en el departamento.
Yoro: temperatura mínima de 19°C y máxima de 31°C. Probabilidad media de lluvias y chubascos débiles dispersos.