Pronostican lluvias en Honduras para este miércoles 16 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) pronostíco para este miércoles 16 de septiembre que habrán lluvias en gran parte de Honduras.

El reporte del estado del tiempo indica que la influencia de una vaguada en superficie producirá precipitaciones, nubosidad y chubascos débiles en la mayoría del territorio nacional. No obstante, en las regiones del sur y suroccidente prevalecerán condiciones mayormente secas.

Por otro lado, el oleaje en el litoral Caribe y del Golfo de Fonseca será entre uno a tres pies.