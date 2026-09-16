Agosto 2026, el mes con más homicidios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La tasa de homicidios en Honduras continúa siendo preocupante. El último informe publicado por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) de la Secretaría de Seguridad registra 1,802 muertes violentas del 1 de enero al 13 de septiembre de 2026. En comparación con el igual periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1,833 homicidios, se observa una reducción interanual de 31 casos, equivalente a una caída de 1.69%. De acuerdo con los datos de la Sepol, el promedio diario de homicidios en 2025 fue de 7.16, mientras que en el transcurso de 2026 es de 7.04.

Comportamiento mensual

Los casos por mes reportan variaciones en el periodo enero-agosto de 2025-2026. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea, en los primeros ocho meses de 2026, agosto destaca por ser el más violento con 250 homicidios, un promedio de 8.06 muertes violentas por día. En los ocho primeros meses de 2025, mayo fue el mes con más homicidios contabilizados, con 254 casos, con un promedio diario de 8.19.

En ese periodo de análisis, febrero (con 28 días calendario) se mantiene como el mes con el menor número de muertes violentas, con 192 casos en 2025 y 178 en 2026.

En 2024, marzo fue el más violento con 265 homicidios y noviembre destacó con menores casos, con 184.



Comparativa

Los casos de homicidios en Honduras denotan variaciones mixtas en el transcurso del año. En 2026, enero (31 días) registró 194 muertes violentas, bajando a 178 en febrero (28 días). En marzo (31 días), se registró un fuerte repunte en homicidios al sumar 230 muertes violentas y se reduce a 221 homicidios en abril (30 días). De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, en mayo (31 días), la criminalidad se recrudece y cerró con 241 casos, bajando a 221 en junio (30 días).