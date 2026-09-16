A disparos matan a un joven en la colonia La Peña de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado martes -15 de septiembre- un joven fue asesinado a disparos en la colonia La Peña de Comayagüela, ciudad capitalina de Honduras. La víctima fue identificada como David Argueta, de unos 25 años de edad, quien se encontraba en una estrecha calle de la colonia, en el interior de su vehículo, cuando fue atacado a varios balazos. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, pero falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

El vehículo de Argueta, un Honda Civic color gris, quedó encendido en medio del callejón. La mayoría de disparos impactaron en el lado del asiento del conductor. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para resguardar la escena e iniciar las indagaciones, con el objetivo de determinar al autor o autores del violento crimen.

Aficionado de los autos

Argueta era conocido por su afición a los carros modificados, integrándose a grupos de personas que comparten este gusto por los automotores. De igual forma, se dedicaba a crear contenido mostrando los avances e inversión en su vehículo. Su pasión por los automóviles lo llevó a aprender bastante de mecánica automotriz. De igual forma, se le recuerda como un joven entusiasta, un buen amigo y compañero. La muerte de Argueta ha consternado a su familia, amigos y personas que lo conocieron en el mundo de los vehículos modificados, lamentando que haya sido víctima de la criminalidad.

El grupo Super Street Team HN manifestó sus condolencias por la pérdida de Argueta. "Acompañamos a su familia y amistades en este momento tan difícil y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Que en paz descanse ´Civiquito´ como te decíamos en el grupo", escribieron desde su página en Facebook.