Muere hombre que chocó contra una rastra en SPS; estaba de vacaciones en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.-Un hondureño de 60 años, procedente de Estados Unidos, falleció la mañana del martes 15 de septiembre en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanecía ingresado tras sufrir un accidente de tránsito en el bulevar del Sur de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Marco Turcios, quien se encontraba de vacaciones en Honduras y tenía previsto regresar a Estados Unidos el jueves 17 de septiembre, país donde residía desde hace varios años.

El accidente ocurrió el lunes 14 de septiembre, cuando Turcios se desplazaba en su camioneta por el bulevar del Sur de la capital industrial, con dirección a Santa Rosa de Copán.