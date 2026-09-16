Muere hombre que chocó contra una rastra en SPS; estaba de vacaciones en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.-Un hondureño de 60 años, procedente de Estados Unidos, falleció la mañana del martes 15 de septiembre en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanecía ingresado tras sufrir un accidente de tránsito en el bulevar del Sur de San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Marco Turcios, quien se encontraba de vacaciones en Honduras y tenía previsto regresar a Estados Unidos el jueves 17 de septiembre, país donde residía desde hace varios años.
El accidente ocurrió el lunes 14 de septiembre, cuando Turcios se desplazaba en su camioneta por el bulevar del Sur de la capital industrial, con dirección a Santa Rosa de Copán.
De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo colisionó a alta velocidad contra la parte trasera de una rastra. Asimismo, se investiga si el conductor se encontraba en presunto estado de ebriedad al momento del percance.
Tras el impacto, el hondureño fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Durante su ingreso hospitalario, Turcios se encontraba con pronóstico reservado y requería ventilación mecánica para mantener sus funciones respiratorias.
Pese a los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto alrededor de las 9:00 de la mañana del martes 15 de septiembre.
La noticia de su fallecimiento se confirmó durante la tarde del mismo día, dejando consternados a sus familiares y allegados.
Turcios había viajado a Honduras para disfrutar de unas vacaciones y tenía previsto retornar a Estados Unidos este jueves. Sin embargo, el accidente ocurrido mientras se dirigía hacia Santa Rosa de Copán terminó con su vida.