Conductor resulta gravemente herido tras sufrir fuerte accidente en Chamelecón

San Pedro Sula, Cortés.- Un conductor resultó gravemente herido luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito registrado este lunes 14 de septiembre en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cerca de la terminal de autobuses de Chamelecón, donde el vehículo en el que se desplazaba el conductor sufrió el accidente. El conductor fue identificado como Marcos Turcios de 60 años, quien quedó atrapado dentro del automotor y necesitó la asistencia de los cuerpos de socorro para poder salir.

Los paramédicos ingresaron a la zona del accidente y comenzaron las labores de rescate. Con maniobras coordinadas, los socorristas trabajaron para liberar al conductor de entre los hierros retorcidos del vehículo. Luego de lograr liberarlo, los equipos de emergencia atendieron al conductor en el lugar y coordinaron su traslado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, donde ingresó para recibir atención médica por las lesiones que sufrió durante el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la gravedad exacta de sus lesiones ni el estado de salud actual del conductor.

Emergencia nacional

Cifras analizadas por EL HERALDO entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 apuntan a una disminución cercana al 20% en los accidentes de tránsito a nivel nacional. Hasta septiembre de 2025 se registraron 11,558 siniestros, frente a los 9,172 contabilizados en el mismo período de 2026. San Pedro Sula concentra la mayor cantidad de accidentes, con 3,593, seguida del Distrito Central, con 3,337; Choluteca, con 357; Puerto Cortés, con 317; La Ceiba, con 172; y Roatán, con 153.