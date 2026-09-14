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Asesinan a balazos a un hombre frente a su vivienda en La Ceiba

El ahora occiso se encontraba en la calle justo frente a su casa cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:22
Asesinan a balazos a un hombre frente a su vivienda en La Ceiba

El cuerpo sin vida de Antúnez quedó tendido a mitad de la vía pública.​

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.-De varios disparos fue asesinado la mañana de este lunes 14 de septiembre un hombre identificado como Mario Antúnez, en un hecho violento registrado en la colonia Loma Linda, sector Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.​

Según relatos de testigos, el ahora occiso se encontraba en la calle justo frente a su casa de habitación cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

El cuerpo sin vida de Antúnez quedó tendido a mitad de la vía pública.​

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Familiares de la víctima acudieron al lugar entre lágrimas y gritos de desesperación; uno de los parientes se aferró al cadáver sobre el pavimento mientras su madre lamentaba desconsolada la tragedia.​

"¡Ay, mi hijo! ¿Por qué me lo mataron? A desayunar íbamos", expresaba entre sollozos la madre del ahora occiso.​

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen; agentes de la Policía Nacional ya se desplazaron a la zona para resguardar la escena e informaron que cuentan con grabaciones de cámaras de vigilancia del sector, las cuales serán clave para esclarecer el hecho e identificar al responsable del homicidio.

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Redacción web
Carlos Molina

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