Asesinan a balazos a un hombre frente a su vivienda en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-De varios disparos fue asesinado la mañana de este lunes 14 de septiembre un hombre identificado como Mario Antúnez, en un hecho violento registrado en la colonia Loma Linda, sector Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.​

Según relatos de testigos, el ahora occiso se encontraba en la calle justo frente a su casa de habitación cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

El cuerpo sin vida de Antúnez quedó tendido a mitad de la vía pública.​