EL HERALDO y LA PRENSA publican recetario gratuito de comida hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO y LA PRENSA incentivan la identidad nacional y el sentido de pertenencia con una edición coleccionable denominada recetario de Cocina Catracha, que reúne platillos tradicionales de la gastronomía hondureña.
Publicado en el marco del Mes de la Patria, este coleccionable de comida catracha incluye 25 recetas escogidas del amplio archivo de la revista culinaria Buen Provecho, con el propósito de exaltar la gastronomía representativa de cada rincón de Honduras y de la tradición y el sabor que nos unen como nación.
Entre las recetas se encuentran la sopa de res, yuca con chicharrón, enchiladas, pollo con loroco y ticucos. También incluye una variedad de bebidas, como el pinol con leche y el atol chuco, una muestra de sabores que nos recuerda nuestras raíces y tradiciones.
El recetario también incluye opciones dulces para picar o disfrutar como postre, entre ellas las tabletas de coco, las espumillas, las semitas de arroz y la torta de elote, además de otros platillos para degustar en familia y con amigos.
Este flipbook gratuito es una guía con recetas populares de la cocina nacional y consejos para cocinar, que esperamos sea de utilidad para nuestros lectores y los conecte con la cocina de las abuelas.
¡Descargue aquí su recetario!