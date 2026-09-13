EL HERALDO y LA PRENSA publican recetario gratuito de comida hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO y LA PRENSA incentivan la identidad nacional y el sentido de pertenencia con una edición coleccionable denominada recetario de Cocina Catracha, que reúne platillos tradicionales de la gastronomía hondureña.

Publicado en el marco del Mes de la Patria, este coleccionable de comida catracha incluye 25 recetas escogidas del amplio archivo de la revista culinaria Buen Provecho, con el propósito de exaltar la gastronomía representativa de cada rincón de Honduras y de la tradición y el sabor que nos unen como nación.

Entre las recetas se encuentran la sopa de res, yuca con chicharrón, enchiladas, pollo con loroco y ticucos. También incluye una variedad de bebidas, como el pinol con leche y el atol chuco, una muestra de sabores que nos recuerda nuestras raíces y tradiciones.