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Hansi Flick tras goleada a Levante: "Todavía no estamos en nuestra mejor versión"

Pese a que han tenido un arranque demoledor, Hansi Flick asegura que este Barcelona tiene mucho que mejorar

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 11:17
Hansi Flick tras goleada a Levante: Todavía no estamos en nuestra mejor versión

Hansi Flick también habla de la culpa en el primer gol recibido por Levante.

 Foto: EFE

Valencia, España.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró la victoria conseguida por su equipo ante el Levante UD (2-4) pero reconoció que la reacción de su rival en la segunda parte, donde encajó dos goles, debe servir para mejorar en los próximos partidos

“Tenemos muchos partidos en este tramo inicial y todavía no estamos en nuestra mejor versión, lo que hace que los partidos sean más complicados. Haber sobrevivido a este partido es un aviso de que tenemos que mejorar pero estoy contento con el resultado”, explicó Flick en rueda de prensa.

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“Hemos tenido un buen inicio pero en la segunda parte no hemos estado bien. Normalmente jugamos con más contundencia pero el Levante lo ha hecho mejor en la segunda parte. El primer gol ha sido culpa mía porque queríamos cambiar a Xavi Espart antes, pero estoy contento con la recuperación del equipo con el último gol”, reconoció el alemán.

Flick también habló sobre la irrupción de Adeyemi, que marcó el cuarto y definitivo gol del Barcelona: “Cuando está metido es un jugador fantástico y por eso lo hemos fichado. Lo conozco desde hace muchos años y sé lo que nos puede dar. Es un jugador especial y tiene que mostrar sus cualidades en situaciones como la de su gol”.

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En relación al lanzamiento del penalti por parte de Lamine Yamal, el entrenador ‘culé’ explicó que él no decide los lanzadores: “Todo el mundo quiere tirar pero lo hará el que esté en mejor momento. Todos están preparados para tirar. Yo no tomo la decisión, el lanzador lo decide el cuerpo técnico”.

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Redacción web
Agencia EFE

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