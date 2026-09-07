Pozol hondureño: Una receta dulce y refrescante

Tegucigalpa, Honduras.- El pozol es una bebida tradicional del sur de Honduras, especialmente consumida en zonas de clima cálido como Choluteca. Se prepara a base de maíz, leche, canela y vainilla, y se sirve frío con hielo.
Su preparación requiere pocos ingredientes y permite disfrutar de una bebida de consistencia lisa y sabor dulce. Una de las formas tradicionales de servirlo es en un guacal con abundante hielo, aunque también puede presentarse en una copa o vaso.
El pozol puede acompañar una merienda o servirse como bebida para compartir en familia. Su preparación comienza con la cocción del maíz, que posteriormente se licúa con agua y se mezcla con la leche aromatizada con canela.
La canela y la vainilla aportan aroma y sabor a la bebida. Para prepararla en casa, estos son los ingredientes y pasos que se deben seguir.
Ingredientes
- 2 tazas de maíz crudo
- 1 litro de leche1 raja de canela
- 3½ tazas de agua purificada
- Cantidad necesaria de azúcar
- Cantidad necesaria de vainilla
- Hielo, al gusto
- Canela en polvo, al gusto
Preparación
1. En una olla, cocinar el maíz hasta que reviente.
2. En otra cacerola, hervir la leche con la raja de canela y reservar.
3. Dejar enfriar el maíz y licuarlo con el agua. Colar la mezcla de maíz y la leche con canela.
4. Revolver hasta obtener una preparación de consistencia lisa. Agregar la vainilla y el azúcar al gusto.
5. Servir en una copa o vaso con abundante hielo y espolvorear canela en polvo.
El pozol hondureño puede disfrutarse frío como acompañante de una merienda o como una bebida para compartir en casa.