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Pozol hondureño: Una receta dulce y refrescante

Aprende a preparar pozol hondureño con maíz, leche, canela y vainilla. Una receta dulce y refrescante para disfrutar fría

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 16:33
Pozol hondureño: Una receta dulce y refrescante

El pozol puede acompañar una merienda o servirse como bebida para compartir en familia.

 Foto: Cortesía Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- El pozol es una bebida tradicional del sur de Honduras, especialmente consumida en zonas de clima cálido como Choluteca. Se prepara a base de maíz, leche, canela y vainilla, y se sirve frío con hielo.

Su preparación requiere pocos ingredientes y permite disfrutar de una bebida de consistencia lisa y sabor dulce. Una de las formas tradicionales de servirlo es en un guacal con abundante hielo, aunque también puede presentarse en una copa o vaso.

El pozol puede acompañar una merienda o servirse como bebida para compartir en familia. Su preparación comienza con la cocción del maíz, que posteriormente se licúa con agua y se mezcla con la leche aromatizada con canela.

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La canela y la vainilla aportan aroma y sabor a la bebida. Para prepararla en casa, estos son los ingredientes y pasos que se deben seguir.

Ingredientes

- 2 tazas de maíz crudo

- 1 litro de leche1 raja de canela

- 3½ tazas de agua purificada

- Cantidad necesaria de azúcar

- Cantidad necesaria de vainilla

- Hielo, al gusto

- Canela en polvo, al gusto

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Preparación

1. En una olla, cocinar el maíz hasta que reviente.

2. En otra cacerola, hervir la leche con la raja de canela y reservar.

3. Dejar enfriar el maíz y licuarlo con el agua. Colar la mezcla de maíz y la leche con canela.

4. Revolver hasta obtener una preparación de consistencia lisa. Agregar la vainilla y el azúcar al gusto.

5. Servir en una copa o vaso con abundante hielo y espolvorear canela en polvo.

El pozol hondureño puede disfrutarse frío como acompañante de una merienda o como una bebida para compartir en casa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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