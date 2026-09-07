Pozol hondureño: Una receta dulce y refrescante

Tegucigalpa, Honduras.- El pozol es una bebida tradicional del sur de Honduras, especialmente consumida en zonas de clima cálido como Choluteca. Se prepara a base de maíz, leche, canela y vainilla, y se sirve frío con hielo.

Su preparación requiere pocos ingredientes y permite disfrutar de una bebida de consistencia lisa y sabor dulce. Una de las formas tradicionales de servirlo es en un guacal con abundante hielo, aunque también puede presentarse en una copa o vaso.

El pozol puede acompañar una merienda o servirse como bebida para compartir en familia. Su preparación comienza con la cocción del maíz, que posteriormente se licúa con agua y se mezcla con la leche aromatizada con canela.