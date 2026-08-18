Smoothie de melón: refrescante, fácil y saludable para empezar el día

Tegucigalpa, Honduras.- Si busca una opción práctica para el desayuno o la merienda, este smoothie de melón puede prepararse en pocos minutos. La combinación de fruta, yogur, leche, miel y menta da como resultado una bebida cremosa y refrescante.

El término smoothie proviene del inglés smooth, que significa suave, y hace referencia a la textura de esta bebida.

A diferencia de un jugo, se prepara al procesar fruta fresca o congelada con una base líquida, como leche, yogur o bebidas vegetales. También puede incorporarse hielo para conseguir una consistencia más espesa.