  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Smoothie de melón: refrescante, fácil y saludable para empezar el día

Prepara un smoothie de melón con yogur, leche, miel y menta. Una receta fácil, cremosa y refrescante para el desayuno o la merienda

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 18:04
Smoothie de melón: refrescante, fácil y saludable para empezar el día

Este smoothie de melón combina pocos ingredientes y requiere únicamente una licuadora para su preparación.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- Si busca una opción práctica para el desayuno o la merienda, este smoothie de melón puede prepararse en pocos minutos. La combinación de fruta, yogur, leche, miel y menta da como resultado una bebida cremosa y refrescante.

El término smoothie proviene del inglés smooth, que significa suave, y hace referencia a la textura de esta bebida.

A diferencia de un jugo, se prepara al procesar fruta fresca o congelada con una base líquida, como leche, yogur o bebidas vegetales. También puede incorporarse hielo para conseguir una consistencia más espesa.

Piña colada sin alcohol: una opción refrescante y saludable para disfrutar

Esta preparación permite combinar frutas con distintos ingredientes y puede consumirse en diferentes momentos del día.

El melón es una fruta que tiene un alto contenido de agua y aporta nutrientes como vitamina A, vitamina C y potasio.

Este smoothie de melón combina pocos ingredientes y requiere únicamente una licuadora para su preparación. La fruta aporta frescura, mientras que el yogur y la leche contribuyen a una textura cremosa.

Tamalitos de elote, una tradición hondureña para compartir en familia

Ingredientes

- ½ melón

- ¼ de taza de yogur natural1 taza de leche descremada

- 3 cucharadas de miel

- ¼ de taza de hojas de menta

- Hielo, cantidad necesaria

Preparación

1. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y agrega hielo al gusto.

2. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

3. Sirve inmediatamente esta preparación sencilla para cualquier momento

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias