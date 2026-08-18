Smoothie de melón: refrescante, fácil y saludable para empezar el día

Tegucigalpa, Honduras.- Si busca una opción práctica para el desayuno o la merienda, este smoothie de melón puede prepararse en pocos minutos. La combinación de fruta, yogur, leche, miel y menta da como resultado una bebida cremosa y refrescante.
El término smoothie proviene del inglés smooth, que significa suave, y hace referencia a la textura de esta bebida.
A diferencia de un jugo, se prepara al procesar fruta fresca o congelada con una base líquida, como leche, yogur o bebidas vegetales. También puede incorporarse hielo para conseguir una consistencia más espesa.
Esta preparación permite combinar frutas con distintos ingredientes y puede consumirse en diferentes momentos del día.
El melón es una fruta que tiene un alto contenido de agua y aporta nutrientes como vitamina A, vitamina C y potasio.
Este smoothie de melón combina pocos ingredientes y requiere únicamente una licuadora para su preparación. La fruta aporta frescura, mientras que el yogur y la leche contribuyen a una textura cremosa.
Ingredientes
- ½ melón
- ¼ de taza de yogur natural1 taza de leche descremada
- 3 cucharadas de miel
- ¼ de taza de hojas de menta
- Hielo, cantidad necesaria
Preparación
1. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y agrega hielo al gusto.
2. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
3. Sirve inmediatamente esta preparación sencilla para cualquier momento