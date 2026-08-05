Dulce de leche: un postre que conserva la historia y el sabor de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El dulce de leche es mucho más que un postre tradicional. En Honduras representa una herencia culinaria que ha pasado de generación en generación, preservando historias familiares y costumbres que siguen vivas en muchos hogares del país. Durante décadas, esta receta ha sido transmitida de generación en generación y continúa preparándose en distintos pueblos hondureños. Su origen está ligado al aprovechamiento de la leche fresca que sobraba al finalizar la jornada, la cual se transformaba en un delicioso postre para compartir, especialmente con los niños de la familia.

La receta del dulce de leche refleja el ingenio y la creatividad de las familias hondureñas. En una época en la que desperdiciar alimentos no era una opción, las abuelas encontraban la manera de convertir la leche sobrante en un dulce casero que, con el tiempo, se convirtió en parte de la gastronomía tradicional del país. Una de sus principales características es su versatilidad. Puede disfrutarse recién preparado, con una textura suave y cremosa, o refrigerarse para obtener una consistencia más firme y masticable. Cada versión conserva su encanto y suele adaptarse al gusto de cada familia. Más allá de su sabor, este postre representa el valor de las tradiciones, el aprovechamiento de los alimentos y la importancia de compartir en familia.

Ingredientes

- 3 litros de leche - ¾ de cucharadita de bicarbonato de sodio - 2 tazas de azúcar - 1 cucharadita de vainilla - Pasas al gusto - Canela en polvo para decorar

Preparación