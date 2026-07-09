Alfajores: el dulce argentino ideal para celebrar la independencia

Tegucigalpa, Honduras.- Son un delicioso manjar para endulzar el paladar en estos días de estrés por los partidos del Mundial. Los alfajores son una receta latinoamericana que consiste en galletas elaboradas a base de maicena, rellenas de dulce de leche y cubiertas con coco rallado. Este deleite es un postre tradicional de Argentina, y nada mejor que celebrar hoy el Día de la Independencia de ese país disfrutando de estas galletitas dulces acompañadas de una exquisita taza de café hondureño.

Aunque se trata de un postre típico de Argentina, estas galletas rellenas de dulce de leche son un delicioso aperitivo para quienes desean disfrutar de un antojo dulce. Esta receta es fácil de preparar y permite darle un toque personal. Por ejemplo, en lugar de coco rallado, se puede espolvorear azúcar. De igual manera, también pueden prepararse rellenas de chocolate si el dulce de leche no es su favorito. Incluso, puede servirse únicamente la galleta de maicena, de una manera sencilla.

Los alfajores son una receta muy fácil de elaborar que puede utilizarse como merienda escolar para los niños y así consentir a los pequeños de la casa. La textura y el sabor que ofrece este producto al momento de degustarlo constituyen una combinación que se deshace en la boca.

Ingredientes

- 2 1/2 tazas de fécula de maíz - 1 taza de harina sin gluten - 2 cucharaditas de polvo de hornear - 1 taza de mantequilla amarilla - 3/4 de azúcar3 yemas de huevo - c/n azúcar glas - c/n dulce de leche

Preparación