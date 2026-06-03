Cinco opciones de pan tradicional hondureño para disfrutar con un buen café

Tegucigalpa, Honduras.- No hay nada como una buena taza de café hondureño acompañada de un exquisito pan dulce. Este manjar de la gastronomía tradicional catracha, que se consume por las mañanas o y en las tardes, está presente en la mayoría de hogares. Hay una gran variedad de panes en Honduras y algunos son emblemáticos de cada región. Entre los panes más populares están los marquesotes, las tradicionales semitas, lenguas, pan de yema, las riquísimas galletas de manteca, quesadillas y los pastelitos de piña. Para revivir el olor del pan salido del horno en la casa de la abuela, hacemos un recorrido por cinco recetas de pan dulce hondureño, una tradición que se mantiene viva a pesar del tiempo.

Semitas tradicionales

Es un manjar a la vista y al paladar. Las semitas es una receta de pan dulce tradicional que nunca falta en los hogares hondureños. Estas delicias se consumen a diario con el café de la mañana y también con el de la tarde. Incluso, para algunos es un antojito de medianoche, son perfectas para cualquier ocasión. Son muy populares entre los trabajadores de la construcción, donde normalmente las acompañan con refresco de cola.

Y es que son tan versátiles que no solo se pueden disfrutar con café, algunos las acompañan con un buen vaso de leche, horchata o jugos. Su precio es accesible y hay una variedad de semitas, desde las redondas, las pelonas, hasta las semitas largas que son un majar de la gastronomía hondureña.



Marquesote

El marquesote o torta es otra opción de pan tradicional que se ha convertido en uno de los más populares del país, ya que se come en todo el territorio nacional y se se puede hacer de manera casera.

Es una torta de harina esponjosa con un sabor dulce. Se puede acompañar con un chocolate caliente o un refrescante jugo natural. Su sabor es inigualable, debido a que se le puede agregar un poco de canela en polvo encima o azúcar. Es un postre popular y muy fácil de encontrar ya que normalmente lo ofrecen e en las pulperías, mercaditos y supermercados.



En algunas zonas de Honduras se le conoce como bollito. Pero el pan de yema es otra delicia al paladar que está entre las cinco opciones de pan dulce más exquisitos. Tiene un aspecto delicioso, esponjoso, y sobre todo su preparación es muy fácil ya que basta con amasar la harina con su mezcla de huevos, soda y azúcar y listo, a disfrutar en casa. En décadas pasadas se horneaban en los típicos hornos de adobe y ladrillo, hoy se le puede encontrar durante todo el año en muchas panaderías, su principal llamativo es el aspecto brillante con azúcar encima.

Galletas de manteca

Es uno de los panes más conocidos y queridos por todos los hondureños. Las galletas de manteca son un clásico dentro de las tardes de café.

Su sabor y su textura son completamente únicos. Es un pan hondureño representativo, un pequeño postre que posee un sabor crujiente y único, debido a que es dulce y agradable al paladar. Se pueden elaborar de diferentes sabores hay de naranja, limón, chocolate o canela, pero las más degustadas son las tradicionales. Las galletas de manteca son un manjar sencillo de prepara y que se encuentra disponible en las panaderías a bajo costo.



Las quesadillas de maíz