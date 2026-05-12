Licuado de naranja con mango y papaya para hidratarse en estos días de calor

Tegucigalpa, Honduras.- Nada sustituirá el agua, pero en estos días de intenso calor hay que buscar opciones para refrescarse y las frutas, ricas en vitaminas, son una excelente opción. Una receta práctica que puede ser de mucha utilidad para hidratarse en estos días es el batido de papaya, naranja y mango, una explosión tropical de sabores y nutrientes.

Se trata de una exquisita combinación de frutas de sencilla preparación que puede convertirse en una experiencia refrescante y deliciosa, que aporta energía y vitalidad en estos días de altas temperaturas. La combinación de frutas aporta nutrientes, desde el sabor y suavidad de la papaya, que se complementa con la jugosidad cítrica de la naranja, hasta la intensidad tropical del mango.



Una mezcla saludable y refrescante

Cada una de las frutas aporta nutrientes esenciales y tiene un irresistible sabor que hacen de este licuado una opción para compartir en familia para iniciar bien el día. La naranja, fresca y de delicioso saber tiene un alto contenido de vitamina C, que ayuda a reforzar de manera natural el sistema inmunológico y aporta vitalidad. Además de ser esencial para la resistencia a las infecciones, aumenta la absorción del hierro, el calcio y el fósforo. Tiene propiedades digestivas, es rica en tiamina y ácido fólico.

Mientras que, la papaya es una fruta, rica en antioxidantes, además contiene enzimas digestivas y vitaminas, promueve la salud digestiva y contribuye a una piel radiante. Además de los antioxidantes, contiene vitamina C y los estudios demuestran que la papaya fermentada puede reducir el estrés en adultos mayores y personas con prediabetes, hipotiroidismo leve y enfermedades hepáticas. Y qué decir del mango, una fruta cargada de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, ofrece un impulso de energía natural que ayuda a combatir inflamaciones, fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Con esta explosión de sabores refrescantes no hay duda que este licuado es una mezcla que despierta los sentidos y eleva los niveles de bienestar. Ya que ofrece una versatilidad que permite disfrutarlo como un revitalizante, un refrigerador energético o incluso como un postre saludable. Así que, ¡manos a la obra!

Ingredientes

- 1 taza de papaya en cubos medianos - 1 taza de mango en cubos medianos - 1 taza de agua - ½ taza de jugo de naranja -Azúcar o miel al gusto -Cubos de hielo al gusto - Hojas de menta para decorar

Preparación