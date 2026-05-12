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Licuado de naranja con mango y papaya para hidratarse en estos días de calor

Una explosión de sabor, suavidad y nutrientes para darle gusto al paladar y refrescarse en estos días de intenso calor. Una bebida saludable para un desayuno de reyes

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 15:38
Licuado de naranja con mango y papaya para hidratarse en estos días de calor

Los beneficios de la naranja, con la papaya y el mango, dan como resultado una bebida refrescante que aporta nutrientes e hidrata en estos días de intenso calor.

 Foto: Sutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Nada sustituirá el agua, pero en estos días de intenso calor hay que buscar opciones para refrescarse y las frutas, ricas en vitaminas, son una excelente opción.

Una receta práctica que puede ser de mucha utilidad para hidratarse en estos días es el batido de papaya, naranja y mango, una explosión tropical de sabores y nutrientes.

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Se trata de una exquisita combinación de frutas de sencilla preparación que puede convertirse en una experiencia refrescante y deliciosa, que aporta energía y vitalidad en estos días de altas temperaturas.

La combinación de frutas aporta nutrientes, desde el sabor y suavidad de la papaya, que se complementa con la jugosidad cítrica de la naranja, hasta la intensidad tropical del mango.

El licuado o batido de naranja con papaya y mango es una bebida refrescante para disfrutar en el desayuno.

El licuado o batido de naranja con papaya y mango es una bebida refrescante para disfrutar en el desayuno.

 (Foto: El Heraldo)

Una mezcla saludable y refrescante

Cada una de las frutas aporta nutrientes esenciales y tiene un irresistible sabor que hacen de este licuado una opción para compartir en familia para iniciar bien el día.

La naranja, fresca y de delicioso saber tiene un alto contenido de vitamina C, que ayuda a reforzar de manera natural el sistema inmunológico y aporta vitalidad.

Además de ser esencial para la resistencia a las infecciones, aumenta la absorción del hierro, el calcio y el fósforo. Tiene propiedades digestivas, es rica en tiamina y ácido fólico.

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Mientras que, la papaya es una fruta, rica en antioxidantes, además contiene enzimas digestivas y vitaminas, promueve la salud digestiva y contribuye a una piel radiante.

Además de los antioxidantes, contiene vitamina C y los estudios demuestran que la papaya fermentada puede reducir el estrés en adultos mayores y personas con prediabetes, hipotiroidismo leve y enfermedades hepáticas.

Y qué decir del mango, una fruta cargada de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, ofrece un impulso de energía natural que ayuda a combatir inflamaciones, fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

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Con esta explosión de sabores refrescantes no hay duda que este licuado es una mezcla que despierta los sentidos y eleva los niveles de bienestar.

Ya que ofrece una versatilidad que permite disfrutarlo como un revitalizante, un refrigerador energético o incluso como un postre saludable. Así que, ¡manos a la obra!

Ingredientes

- 1 taza de papaya en cubos medianos

- 1 taza de mango en cubos medianos

- 1 taza de agua

- ½ taza de jugo de naranja

-Azúcar o miel al gusto

-Cubos de hielo al gusto

- Hojas de menta para decorar

Preparación

- Coloque todos los ingredientes en una licuadora junto con el azúcar o miel y cubos de hielo al gusto.

- Licuar bien hasta obtener una mezcla homogénea.

- Servir y decorar con hojas de menta fresca.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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