Cinco bebidas refrescantes para hidratarse y evitar un golpe de calor

Tegucigalpa, Honduras.- La intensa ola de calor que trae consigo altas temperaturas puede provocar un aumento en la sudoración, pérdida de electrolitos, cansancio y mucha sed. Para combatir estos signos de deshidratación en el organismo que pueden afectar el estado de ánimo, causar dolor de cabeza, mareos y disminución del rendimiento en general, los médicos recomiendan consumir 8 vasos de agua al día. El consumo adecuado de agua permite la regulación de la temperatura corporal y el transporte de nutrientes y oxígeno a las células.

Y en estos días de calor intenso calor lo recomendable según los expertos es que no hay que esperar a tener sed para tomar suficiente agua, ya que si la siente es que ya está deshidratado.

No ingerir suficiente agua disminuye el rendimiento físico, aumenta el ritmo cardíaco y se dificulta el mantenimiento de la presión arterial. Así que, a tomar suficiente agua se ha dicho.



Agua de coco

Pero no solo el agua por si sola ayuda a hidratar. Hay una variedad de frutas que contienen nutrientes que ayudan a proteger al organismo en esta temporada de calor. Una fruta extrema para enfrentar el calor de estos días es el coco. Abrir esta deliciosa fruta y disfrutar su agua cuando se está bajo el sol es igual a una hidratación extrema. Eso sucede porque el 94% del contenido de esta fruta es agua y además reúne minerales, como potasio, magnesio, sodio, calcio y fósforo.

Aunque, lo ideal es consumirlo de forma natural, directamente del coco, ya que es la mejor forma de aprovechar sus electrolitos, también hay maneras de prepararlo. Incluir - Coco -Azúcar - Leche evaporada - Hielo - Canela al gusto Procedimiento: Parta un coco natural, vierta el agua en un vaso, cuélelo en caso de tener restos del coco. Luego parta el coco a la mitad y extraiga la corteza o comida. Luego raye el coco y licue junto con el agua de coco, añada azúcar y canela al gusto y la leche evaporada y mezcle bien. Luego vierta ek contenido en una jarra y añada hielos.

Horchata

Otra bebida refrescante que fácil de elaborar es la horchata. Se puede adquirir en polvo, se le añade azúcar y hielo y cáscaras de limón y listo. O se puede preparar desde cero con ingredientes fáciles de conseguir. Ingredientes -250 g de arroz 3 varas de canela - Azúcar, al gusto - ½ cucharadita de vainilla - Leche evaporada - 2 litros de agua -Hielo. Procedimiento: Se pone a remojar el arroz en un recipiente por una media hora. Aparte remoja la canela durante 15 minutos. Pasado el tiempo, se escurre el agua y coloca el arroz, la canela, la leche evaporada, azúcar al gusto y la vainilla en una licuadora hasta que s logra una mezcla homogénea. Se cuela, se vierte en un vaso y se le agrega hielo. Y listo, tiene su horchata natural..

Limonada

Y en el nivel de las más refrescantes está la limonada, un clásico del verano, que no solo es una bebida hidratante, sino que aporta vitamina C, complejo B y minerales como el potasio, magnesio, calcio, fósforo, sodio, hierro y flúor, agua y algo de fibra. Además de ser deliciosa, su aporte calórico es súper bajo, 40 calorías por cada cien gramos, lo que la convierte en una fruta ideal para combinar con agua, unos cubos de hielo y un toque de menta. Ingredientes - 2 limones - 2 cucharaditas de miel - 1 cucharadita de bicarbonato de sodio - 1 cucharadita de sal de mar -1 litro de agua Procedimiento: Se mezcla el jugo de los limones con la miel, bicarbonato de sodio y la sal de mar. A la mezcla, agrega el litro de agua Deja enfriar y luego déjala reposar en el refrigerador. Se le puede agregar hielo al gusto.

Té Verde