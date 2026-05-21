Tres recetas de té frío para disfrutar en el Día Internacional del Té

Tegucigalpa, Honduras.- La temperatura continúa subiendo y para hacerle frente, nada mejor que tener a la mano bebidas deliciosas y refrescantes y un té frío no está de más. Para celebrar el Día Internacional del Té, iniciamos un viaje de sabores tropicales con cuatro vibrantes recetas de té helado que combinan la la exótica dulzura y acidez del tamarindo​​​​​​, acidez de la lima criolla y la intensidad floral de la flor de jamaica. El tamarindo, esa pequeña fruta de sabor complejo; dulce y ácida, que es una fuente natural de fibra y vitaminas del grupo B, C y E. Además, tiene propiedades laxantes y diuréticas.

Por su pare, la lima criolla por ejemplo es un cítrico llenos de frescura y rico en vitamina C y antioxidantes. Fortalece el sistema inmunológico, facilitar la digestión y ayudar a la absorción de hierro.

Finalmente, la flor de jamaica, con sabor agridulce inconfundible, es una joya tropical famosa por sus propiedades diuréticas y antioxidantes, que ayudan a regular la presión arterial. Además, es deliciosa tanto fría como caliente.

El tamarindo, esa pequeña fruta de sabor complejo; dulce y ácida, que es una fuente natural de fibra y vitaminas del grupo B, C y E. Además, tiene propiedades laxantes y diuréticas. Solo tiene que seguir paso a paso estas opciones de infusiones divertidas y fáciles de preparar, perfectas para cualquier ocasión y que además, aportan enormes beneficios a la salud.



Té de Tamarindo

Ingredientes - 200 gramos de pulpa de tamarindo (sin semillas) - 1 litro de agua - 4 bolsitas de té negro - Endulzante al gusto - Hielo abundante

Preparación 1. Coloque la pulpa de tamarindo y el agua en un recipiente. Deje remojar por al menos 30 minutos, o si es posible, una hora.

2. Frote hasta deshacer la pulpa para que se disuelva en el agua y suelte su sabor. Cuele la mezcla para retirar cualquier residuo fibroso.

3. Prepare el té negro hirviendo agua y dejando infusionar las bolsitas por 5 minutos. Mezcle la infusión de té con el agua de tamarindo colada.

4. Añada el endulzante a su gusto y mezcle bien. Refrigere hasta que esté muy frío. Ahora a servir en vaso con abundante hielo.



Té de Lima

Ingredientes - 4 bolsitas de té negro (o té verde para un sabor más ligero) - 1 litro de agua - 3-4 limas criollas (jugo y algunas rodajas para decorar) - 1/2 taza de hojas de menta fresca (más extra para decorar) - Azúcar, miel, stevia o cualquier endulzante al gusto - Hielo abundante

Preparación 1. Hervir el agua, agregar las bolsitas de té negro o verde y deja infusionar por 3-5 minutos (más tiempo para un té más fuerte).

2. Retiras las bolsitas de té y, mientras el té aún está caliente, añada el endulzante y el jugo de las limas criollas. Remover hasta disolver.

3. Agregar las hojas de menta machacándolas ligeramente para liberar su aroma. Dejar enfriar el té a temperatura ambiente y luego refrigerar por al menos 1 hora.

4. Para servir, llene vasos altos con mucho hielo, vierta el té helado y decore con rodajas de lima y hojas de menta.



Té de Jamaica