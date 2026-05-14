Fideos de arroz con camarones, una perfecta fusión de la cocina asiática

Tegucigalpa, Honduras.- La decisión diaria de qué cocinar platillo para el almuerzo no parece difícil cuando la chef Marbely Hernández nos comparte una receta sencilla y práctica: Fideos de arroz con camarones.
Este plato fuerte es una fusión perfecta entre la cocina asiática y la practicidad que se necesita en el día a día. Además esa una explosión de sabores, texturas y colores que transportan a otro continente sin necesidad de salir de su cocina.
La receta logra una combinación de fideos suaves y delicados con camarones jugosos, vegetales crujientes y el toque umami de la salsa de soja, que crea una experiencia gastronómica completa.
Aunque es una receta práctica, es ideal para quienes buscan experimentar con sabores internacionales de manera sencilla y rápida, ideal para almuerzos o para cenas especiales.
Este platillo es una opción excepcional para preparar en casa, ya que el tiempo total de preparación es de apenas 20-25 minutos, perfecto para quienes tienen agendas ocupadas.
Aporta nutrientes a la dieta
Además, ofrece los nutrientes necesarios que le permitirán a la ama de casa cuidar a su familia. Los camarones aportan proteína de alta calidad, bajo contenido calórico y minerales esenciales como zinc y selenio.
En el caso de los vegetales, estos le agregan al platillo vitaminas, fibra y ese crujido perfecto que contrasta con la suavidad de los fideos de arroz, que tienen una historia que se remonta a más de 2.000 años en China y el sudeste asiático.
Los fide son elaborados a partir de harina de arroz y agua, y se convirtieron en un alimento básico debido a la abundancia de cultivos de arroz en esas regiones del continente asiático.
Otra ventaja de los fideos de arroz es que son naturalmente libres de gluten, lo que los hace accesibles para personas con intolerancias alimentarias.
Así que, no se diga más. Déjese llevar por la versatilidad de este ingrediente que trasciende fronteras y, junto a los camarones y los vegetales, prepare esta receta y disfrute de este platillo hoy mismo.
Ingredientes
- 200 gramos de fideos de arroz
- 200 gramos de camarones limpios
- 1 zanahoria en tiras
- ½ chile dulce en tiras
- 3 dientes de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite
- 2 cucharadas de salsa de soja
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
1. Coloque los fideos de arroz en agua caliente durante 5–10 minutos hasta que estén suaves. Escurrir los fideos y reservar.
2. Calentar el aceite en un sartén y sofreír el ajo por unos segundos. Agregar los camarones y cocinar durante 2–3 minutos.
3. Incorporar la zanahoria y el chile dulce. Añadir los fideos de arroz y agregar la salsa de soya, sal y pimienta.
4. Mezclar todo bien y cocina por 2 minutos más. Retirar del fuego y servir caliente.