Macheteadas: Cinco maneras de disfrutar este típico desayuno catracho

Tegucigalpa, Honduras.- Las macheteadas o fritas macheteadas como se le conoce en algunos lugares de Honduras, son un desayuno clásico de la cocina catracha. Elaboradas a base de harina de trigo crujiente, este delicioso platillo que se acompaña generalmente con café o jugo, se ha convertido en un tesoro gastronómico que traslada a la infancia, a la cocina de la abuela. Las macheteadas o fritas macheteadas tienen una textura crujiente y un sabor inolvidable. Su preparación es sencilla y práctica, solo se necesita amasar, estirar y aplanar la masa de trigo y hacer unos cortes en su centro, ya desde ahí, soltar la creatividad.

La prueba es que hay varias formas de elaborarlas y servirlas. Se pueden dejar esponjosas o un poco más crujientes; y dependiendo del aderezo elegido, pueden ser una opción dulce o salada.

Ingredientes

- 2 tazas de harina de trigo - 1 huevo - 2 cucharadas de azúcar - 2 cucharadas de aceite vegetal - 1 cucharadita de sal - ½ taza de agua tibia - 1 cucharada de polvo para hornear -Aceite vegetal para freír

Preparación

1. Combine todos los ingredientes en un recipiente hasta formar una masa suave. 2. Amasar durante 6 minutos, aplanar con un rodillo y formar bolitas del tamaño de una pelota de golf y colocarlas en una bandeja. 3. Dejar reposar las bolitas tapadas durante 1 hora. Al terminar el tiempo de reposo, dar la forma de tortilla de harina a cada bolita. Hacer 3 cortes en la tortilla de forma horizontal. 4. Freír en una sartén con abundante aceite, aproximadamente 30 segundos por cada lado. Retirar el exceso de grasa y servir con miel o mantequilla.

Cinco formas de servirlas

Macheteadas con azúcar: La frita por sí sola es exquisita, pero le puede agregar un toque especial mediante un glaseado de azúcar de su elección. Puede optar por azúcar glas, azúcar morena o azúcar convencional, según su preferencia. Para elevar aún más su sabor, puede incorporar un poco de canela en polvo. Macheteadas con miel: La miel es otra opción para incorporar a sus macheteadas y hay una amplia gama de mieles. Las macheteadas se fusionarán de manera armoniosa con la variedad de miel que elijan para darle un toque de dulzura única.

Macheteada con jalea: Es una clásica macheteada que puedes encontrar en prácticamente cualquier rincón de Honduras. Es una escena típica y entrañable observar a los hondureños vendiendo estas delicias en las calles de nuestra tierra. Para realzar aún más su sabor, a menudo les añaden una especie de jalea o salsa preparada a base de azúcar y saborizantes, que cautivan paladares.

Macheteadas saladas con mantequilla: No solo con acompañante dulce se puede disfrutar la macheteada. Innovar con diferentes elementos como la mantequilla es otra opción, esta le va muy bien ya que su masa es de un sabor simple, lo que hace que la mantequilla destaque. También se puede agregar queso rayado. Macheteada de frijoles y queso: Y si usted es de los que le gustan los riesgos agregarle frijoles y queso es otra opción nada convencional pero divertida que hay que probar una vez en la vida. Se les agrega frijoles fritos y se les espolvorea queso rallado, lo que te brindará una experiencia culinaria fascinante.