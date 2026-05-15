Recetas fáciles de entradas para compartir en familia el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Decidir qué cocinar para las reuniones en familia los fines de semana no deben convertirse en un caos. La chef Marbelly Hernández comparte dos opciones de recetas de entradas o aperitivos para picar prácticos y fáciles de elaborar, para que cocinar no se convierta en una tarea imposible. Hot dog con tocino y cebolla caramelizada y chicken fingers con salsa tártara. Dos opciones sencillas que pueden comer todos los integrantes de la familia, incluidos los niños. En el caso del hot dog, este no necesita presentación. Nacido en las esquinas bulliciosas de Nueva York a finales del siglo XIX, ha cruzado fronteras, culturas y generaciones sin perder su encanto popular.

Pero hay que entender que se trata del hot dog de estadio, que se come en las manos, de pie y con prisa. En esta receta tiene un sabor, suave y ligeramente dulce que se obtiene al cocinar cebolla a fuego lento con mantequilla, una pizca de azúcar y sal.

La salchicha, ingrediente principal del plato, aporta ese sabor ahumado y jugoso que con las salsas correctas adquiere un equilibrio entre lo salado, lo dulce y lo ácido.

Claro, colocado en un pan, una base que le da un soporte esponjoso, ligeramente tostado, cumpliendo una función tanto estructural que indica que debe ser firme sin ser duro, y suave sin desmoronarse.



Ingredientes

- 1 paquete de salchichas rellenas de queso -1 paquete de pan para hot dogs -Cantidad necesaria de mayonesa, ketchup y mostaza. -Cantidad necesaria de Relish de pepinillos - 2 cebollas - 5 tiras de tocino1 -Una cucharadita de mantequilla amarilla - 4 cucharadas de azúcar -Sal al gusto

Preparación

1. Cocine las salchichas en una sartén con aceite. Y en otra sartén aparte fría el tocino previamente cortado en trozos pequeños. 2. Corte la cebolla de manera fina. Luego, en una sartén a fuego bajo, agrega aceite vegetal y luego incorpora la cebolla, agrega sal, una cucharadita de mantequilla amarilla y mueve constantemente para que no se queme. 3. Agregue el azúcar esparciéndola por toda la cebolla y mézclela hasta que esta lista. 4. Arma los hot dogs agregando las salchichas al pan, luego la cebolla caramelizada, la cantidad deseada de salsas y relish de pepinillos, finalmente coloca una capa de tocino. ¡Y a disfrutar!

Los chicken fingers

La segunda receta es ideal para los pequeños de la casa. Los dedos de pollo con salsa tártara con sriracha son la combinación perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo, ofreciendo un platillo que satisface a comensales de paladares aventureros. Se trata de crujientes tiras de pollo empanizado, doradas a la perfección, se elevan a otro nivel cuando se acompañan de una salsa tártara que incorpora el toque picante e irresistible de la sriracha.

Son ideales para reuniones casuales, cenas familiares, fiestas o simplemente para consentir a los chicos con algo delicioso sin necesidad de salir de casa. Su preparación es sencilla y permite controlar completamente los ingredientes, evitando conservadores y aditivos innecesarios que suelen encontrarse en versiones comerciales congeladas.

Y qué decir de la salsa tártara con sriracha, con su base cremosa de mayonesa y pepinillo, sencillo de preparar.



Ingredientes

- 2 pechugas de pollo en tiras - 1 huevo - 1 taza de harina o pan molido - Sal, pimienta - Ajo en polvo -Aceite - 1/2 taza de mayonesa - 1 cucharada de sriracha - 1 cucharada de pepinillos picados - Jugo de un limón -Sal al gusto

Preparación