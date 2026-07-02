Snacks saludables para evitar comer de más durante el Mundial

Tegucigalpa, Honduras.- Ver un partido de fútbol suele ir acompañado de papas fritas, nachos o golosinas. Sin embargo, es posible disfrutar del Mundial 2026 sin excederse en las porciones ni dejar de cuidar la alimentación. La clave no está en eliminar los snacks durante los 90 minutos del encuentro, sino en elegir opciones más nutritivas que también sean deliciosas y fáciles de preparar. Con pequeños cambios, es posible disfrutar de la comida sin terminar con la sensación de haber comido de más.

¿Qué debe tener un snack saludable? Según expertos en nutrición, un snack equilibrado reúne varias características: Aporta proteína, fibra o grasas saludables para generar mayor saciedad. Tiene buen sabor, sin dar la sensación de estar siguiendo una dieta restrictiva. Es fácil y rápido de preparar. Proporciona energía de manera sostenida, evitando picos de azúcar. Puede consumirse cómodamente mientras disfruta del partido. A continuación, le presentamos tres opciones de snacks saludables que puede preparar antes de que inicie el partido.



1. Palomitas de maíz con queso parmesano

¿Por qué son una buena opción? Las palomitas de maíz naturales contienen fibra y, cuando se preparan con poca grasa, representan una alternativa ligera frente a otros snacks ultraprocesados. El queso parmesano aporta proteína y un sabor intenso. Ingredientes:

¼ de taza de granos de maíz. 1 cucharada de aceite de coco o aceite vegetal. 2 cucharadas de queso parmesano rallado. ½ cucharadita de ajo en polvo. ½ cucharadita de paprika. Sal y pimienta al gusto.

Preparación: 1. Reviente las palomitas en una olla con tapa o en una máquina de aire caliente.

2. Mezcle el queso parmesano con el ajo en polvo, la paprika, la sal y la pimienta.

3. Coloque las palomitas calientes en un recipiente grande.

4. Agregue la mezcla de condimentos y remueva hasta distribuirla de forma uniforme.

5. Sirva inmediatamente.



2. Mix de nueces, semillas y chocolate oscuro

¿Por qué es una buena opción? Las nueces y semillas aportan grasas saludables, proteína y fibra, mientras que el chocolate oscuro ayuda a satisfacer el antojo de dulce con menor cantidad de azúcar que otros postres. Ingredientes: - 1 taza de almendras. - ½ taza de nueces. - ½ taza de semillas de girasol o de calabaza. - ½ taza de chocolate oscuro (70 % de cacao o más), picado. - 1 cucharadita de sal marina. - ¼ de cucharadita de canela (opcional). Preparación: 1. Tueste ligeramente las nueces y semillas durante tres o cuatro minutos. 2. Déjelas enfriar durante cinco minutos e incorpore el chocolate oscuro. 3. Agregue la sal marina y la canela, si lo desea. 4. Guarde la mezcla en un recipiente hermético hasta el momento de servir.

3. Tabla de quesos y frutas frescas