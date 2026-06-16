Pinchitos de pollo: Un bocadillo ideal para disfrutar el Mundial

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción del Mundial 2026 se ha apoderado de miles de aficionados y una buena comida siempre es parte de la celebración. Para acompañar cada partido, lo ideal es contar con opciones prácticas, deliciosas y fáciles, sin perder detalle de lo que ocurre en la cancha. Por eso, los pinchos de pollo al chimichurri se convierten en una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos. Estos bocadillos combinan la suavidad del pollo con el sabor intenso y aromático del chimichurri, una mezcla que aporta frescura y un toque de picante.

Su equilibrio de sabores los convierte en una opción versátil para reuniones y encuentros deportivos, además de ser una receta sencilla que puede prepararse con anticipación. La propuesta destaca por su facilidad de elaboración. Con pechuga de pollo y vegetales frescos como zucchini, chile morrón y tomate, se obtiene un platillo ligero, colorido y satisfactorio. Además, el nivel de picante del chimichurri puede ajustarse según las preferencias de cada grupo, permitiendo personalizar la preparación de acuerdo con los gustos de los invitados.

Si busca una alternativa diferente a los aperitivos tradicionales, estos pinchos de pollo ofrecen una combinación de sabor y practicidad que encaja perfectamente con el ambiente festivo del Mundial. Deje volar su imaginación, anímese a prepararlos y convierta cada partido en una experiencia gastronómica para compartir.

Ingredientes

- 2 pechugas de pollo cortadas en cubos - 1 taza de chimichurri (perejil, ajo, vinagre, aceite de oliva, orégano y chile) - 2 zucchinis cortados en cubos - 2 tomates o chile morrón rojo cortados en cubos - C/n sal y pimienta - C/n palillos de madera

Preparación