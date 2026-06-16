Pinchitos de pollo: Un bocadillo ideal para disfrutar el Mundial

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción del Mundial 2026 se ha apoderado de miles de aficionados y una buena comida siempre es parte de la celebración. Para acompañar cada partido, lo ideal es contar con opciones prácticas, deliciosas y fáciles, sin perder detalle de lo que ocurre en la cancha.
Por eso, los pinchos de pollo al chimichurri se convierten en una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos.
Estos bocadillos combinan la suavidad del pollo con el sabor intenso y aromático del chimichurri, una mezcla que aporta frescura y un toque de picante.
Su equilibrio de sabores los convierte en una opción versátil para reuniones y encuentros deportivos, además de ser una receta sencilla que puede prepararse con anticipación.
La propuesta destaca por su facilidad de elaboración. Con pechuga de pollo y vegetales frescos como zucchini, chile morrón y tomate, se obtiene un platillo ligero, colorido y satisfactorio.
Además, el nivel de picante del chimichurri puede ajustarse según las preferencias de cada grupo, permitiendo personalizar la preparación de acuerdo con los gustos de los invitados.
Si busca una alternativa diferente a los aperitivos tradicionales, estos pinchos de pollo ofrecen una combinación de sabor y practicidad que encaja perfectamente con el ambiente festivo del Mundial.
Deje volar su imaginación, anímese a prepararlos y convierta cada partido en una experiencia gastronómica para compartir.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo cortadas en cubos
- 1 taza de chimichurri (perejil, ajo, vinagre, aceite de oliva, orégano y chile)
- 2 zucchinis cortados en cubos
- 2 tomates o chile morrón rojo cortados en cubos
- C/n sal y pimienta
- C/n palillos de madera
Preparación
1. Marinar los cubos de pollo con la mitad del chimichurri en un recipiente, salpimentar al gusto y refrigerar durante 30 minutos para intensificar los sabores.
2- Armar los pinchos alternando un cubo de pollo y uno de zucchini en los palillos, asegurando un equilibrio uniforme en cada pieza.
3. Luego, calentar una plancha a fuego medio-alto y cocinar los pinchos durante 8 a 10 minutos, girar constantemente para lograr un dorado parejo y una cocción completa.
4. Retirar del fuego, pincelar con el resto del chimichurri fresco y servir inmediatamente sobre una tabla de madera.