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Pinchitos de pollo: Un bocadillo ideal para disfrutar el Mundial

Pinchitos de pollo al chimichurri, una opción práctica, deliciosa y fácil de preparar para compartir sin perderse detalle durante los partidos del Mundial 2026

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 10:17
Pinchitos de pollo: Un bocadillo ideal para disfrutar el Mundial

La receta de pinchos de pollo al chimichurri son una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos.

 Foto: IA

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción del Mundial 2026 se ha apoderado de miles de aficionados y una buena comida siempre es parte de la celebración. Para acompañar cada partido, lo ideal es contar con opciones prácticas, deliciosas y fáciles, sin perder detalle de lo que ocurre en la cancha.

Por eso, los pinchos de pollo al chimichurri se convierten en una excelente alternativa para disfrutar en familia o con amigos.

Estos bocadillos combinan la suavidad del pollo con el sabor intenso y aromático del chimichurri, una mezcla que aporta frescura y un toque de picante.

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Su equilibrio de sabores los convierte en una opción versátil para reuniones y encuentros deportivos, además de ser una receta sencilla que puede prepararse con anticipación.

La propuesta destaca por su facilidad de elaboración. Con pechuga de pollo y vegetales frescos como zucchini, chile morrón y tomate, se obtiene un platillo ligero, colorido y satisfactorio.

Además, el nivel de picante del chimichurri puede ajustarse según las preferencias de cada grupo, permitiendo personalizar la preparación de acuerdo con los gustos de los invitados.

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Si busca una alternativa diferente a los aperitivos tradicionales, estos pinchos de pollo ofrecen una combinación de sabor y practicidad que encaja perfectamente con el ambiente festivo del Mundial.

Deje volar su imaginación, anímese a prepararlos y convierta cada partido en una experiencia gastronómica para compartir.

Pechuga de pollo y vegetales frescos como zucchini, chile morrón y tomate, logran un platillo delicioso y vibrante.

Pechuga de pollo y vegetales frescos como zucchini, chile morrón y tomate, logran un platillo delicioso y vibrante.

 (Foto: Buen Provecho)

Ingredientes

- 2 pechugas de pollo cortadas en cubos

- 1 taza de chimichurri (perejil, ajo, vinagre, aceite de oliva, orégano y chile)

- 2 zucchinis cortados en cubos

- 2 tomates o chile morrón rojo cortados en cubos

- C/n sal y pimienta

- C/n palillos de madera

Preparación

1. Marinar los cubos de pollo con la mitad del chimichurri en un recipiente, salpimentar al gusto y refrigerar durante 30 minutos para intensificar los sabores.

2- Armar los pinchos alternando un cubo de pollo y uno de zucchini en los palillos, asegurando un equilibrio uniforme en cada pieza.

3. Luego, calentar una plancha a fuego medio-alto y cocinar los pinchos durante 8 a 10 minutos, girar constantemente para lograr un dorado parejo y una cocción completa.

4. Retirar del fuego, pincelar con el resto del chimichurri fresco y servir inmediatamente sobre una tabla de madera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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