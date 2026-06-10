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Futbol Pizza: La receta perfecta para disfrutar los partidos del Mundial 2026

Una receta práctica de minipizzas, con ingredientes fáciles de encontrar y sencilla de hornear en casa, para disfrutar en familia de los partidos del Mundial United 2026

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 16:39
Futbol Pizza: La receta perfecta para disfrutar los partidos del Mundial 2026

Una deliciosa Futbol pizza es una opción diferente y creativa de comer pizza para disfrutar en familia.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la locura por el Mundial 2026 que inicia ya, nada como hacerle frente a la tensión del estrés mientras se espera que gane su selección favorita, como un buen platillo que se pueda compartir con amigos o en familia.

Una deliciosa Futbol pizza es una opción diferente y creativa de comer pizza, es práctica, sencilla de preparar e ideal para los amantes de esta comida de origen italiano que se ha popularizado a nivel mundial.

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Todos esperan llegar a casa para disfrutar de los partidos, así que no hay nada como cocinar algo diferente y sencillo que a todos les encanta.

La receta debe su nombre a la forma de la pizza que va adecuada la temporada de fútbol y sin esforzarse mucho, seguro será elogiada por sus comensales. Así que es momento de innovar en la cocina que con esta receta.

Ingredientes

Para la masa:

- ½ taza de agua tibia

- 1 cucharada de levadura1 cucharadita de miel

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 3½ tazas de harina para panadería

- 2 cucharaditas de sal

- 1½ cucharaditas de agua tibia

Para elaborar la pizza:

- ½ taza de salsa de tomate casera

- 1 taza de queso mozzarella rallado

- ½ taza de jamón en trozos

- Cantidad necesaria de hojas de albahaca

- Cantidad necesaria de hojas de perejil rizado

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Preparación

1. Mezcle en un tazón ½ taza de agua tibia con la levadura, miel y aceite de oliva.

2. Ahora deje reposar durante 10 minutos, hasta que la levadura crezca y produzca espuma.

3. Agregue los ingredientes restantes y amase a mano hasta obtener una masa homogénea y libre de grumos.

4. Divida en dos la masa, cubra con una toalla húmeda y deje reposar durante 1 hora a temperatura ambiente.

5. Luego, ponga a precalentar el horno a 450°F durante 20 minutos. Estirar la masa con un rodillo hasta obtener la forma de una pizza grande, brochar con aceite de oliva y colocar en una placa para pizza.

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6. Coloque la masa de pizza en el horno, cocine durante 8 minutos. Retire del horno la masa y corte con moldes hexagonales las minipizzas.

7. Unte cada minipizza con salsa de tomate casera, luego mozzarella, jamón, albahaca y perejil.

8. Regréselas al horno, hornear durante 8 minutos o hasta obtener un color dorado en el queso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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