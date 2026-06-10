Futbol Pizza: La receta perfecta para disfrutar los partidos del Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la locura por el Mundial 2026 que inicia ya, nada como hacerle frente a la tensión del estrés mientras se espera que gane su selección favorita, como un buen platillo que se pueda compartir con amigos o en familia.
Una deliciosa Futbol pizza es una opción diferente y creativa de comer pizza, es práctica, sencilla de preparar e ideal para los amantes de esta comida de origen italiano que se ha popularizado a nivel mundial.
Todos esperan llegar a casa para disfrutar de los partidos, así que no hay nada como cocinar algo diferente y sencillo que a todos les encanta.
La receta debe su nombre a la forma de la pizza que va adecuada la temporada de fútbol y sin esforzarse mucho, seguro será elogiada por sus comensales. Así que es momento de innovar en la cocina que con esta receta.
Ingredientes
Para la masa:
- ½ taza de agua tibia
- 1 cucharada de levadura1 cucharadita de miel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3½ tazas de harina para panadería
- 2 cucharaditas de sal
- 1½ cucharaditas de agua tibia
Para elaborar la pizza:
- ½ taza de salsa de tomate casera
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- ½ taza de jamón en trozos
- Cantidad necesaria de hojas de albahaca
- Cantidad necesaria de hojas de perejil rizado
Preparación
1. Mezcle en un tazón ½ taza de agua tibia con la levadura, miel y aceite de oliva.
2. Ahora deje reposar durante 10 minutos, hasta que la levadura crezca y produzca espuma.
3. Agregue los ingredientes restantes y amase a mano hasta obtener una masa homogénea y libre de grumos.
4. Divida en dos la masa, cubra con una toalla húmeda y deje reposar durante 1 hora a temperatura ambiente.
5. Luego, ponga a precalentar el horno a 450°F durante 20 minutos. Estirar la masa con un rodillo hasta obtener la forma de una pizza grande, brochar con aceite de oliva y colocar en una placa para pizza.
6. Coloque la masa de pizza en el horno, cocine durante 8 minutos. Retire del horno la masa y corte con moldes hexagonales las minipizzas.
7. Unte cada minipizza con salsa de tomate casera, luego mozzarella, jamón, albahaca y perejil.
8. Regréselas al horno, hornear durante 8 minutos o hasta obtener un color dorado en el queso.