Futbol Pizza: La receta perfecta para disfrutar los partidos del Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la locura por el Mundial 2026 que inicia ya, nada como hacerle frente a la tensión del estrés mientras se espera que gane su selección favorita, como un buen platillo que se pueda compartir con amigos o en familia. Una deliciosa Futbol pizza es una opción diferente y creativa de comer pizza, es práctica, sencilla de preparar e ideal para los amantes de esta comida de origen italiano que se ha popularizado a nivel mundial.

Todos esperan llegar a casa para disfrutar de los partidos, así que no hay nada como cocinar algo diferente y sencillo que a todos les encanta. La receta debe su nombre a la forma de la pizza que va adecuada la temporada de fútbol y sin esforzarse mucho, seguro será elogiada por sus comensales. Así que es momento de innovar en la cocina que con esta receta.



Ingredientes

Para la masa: - ½ taza de agua tibia - 1 cucharada de levadura1 cucharadita de miel - 2 cucharadas de aceite de oliva - 3½ tazas de harina para panadería - 2 cucharaditas de sal - 1½ cucharaditas de agua tibia Para elaborar la pizza: - ½ taza de salsa de tomate casera - 1 taza de queso mozzarella rallado - ½ taza de jamón en trozos - Cantidad necesaria de hojas de albahaca - Cantidad necesaria de hojas de perejil rizado

Preparación

1. Mezcle en un tazón ½ taza de agua tibia con la levadura, miel y aceite de oliva. 2. Ahora deje reposar durante 10 minutos, hasta que la levadura crezca y produzca espuma. 3. Agregue los ingredientes restantes y amase a mano hasta obtener una masa homogénea y libre de grumos. 4. Divida en dos la masa, cubra con una toalla húmeda y deje reposar durante 1 hora a temperatura ambiente. 5. Luego, ponga a precalentar el horno a 450°F durante 20 minutos. Estirar la masa con un rodillo hasta obtener la forma de una pizza grande, brochar con aceite de oliva y colocar en una placa para pizza.