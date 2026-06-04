Tres ideas de cenas ligeras, sencillas y prácticas para cocinar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- Cerrar el día con un platillo delicioso y sencillo de preparar es ideal para quienes terminaron su jornada laboral y no quieren complicarse al llegar a casa. Para que no tenga que pasar muchas horas en la cocina, una selección de cenas ligeras para quienes cuidan su alimentación y rápidas de preparar será de gran ayuda.

Desde ensaladas frescas hasta platos calientes reconfortantes, estas opciones sin duda son una delicia al paladar ideales para enfrentar el trajín del día sin descuidar la salud y sin sacrificar el sabor. Estas recetas se elaboran utilizando ingredientes frescos y simples que se encuentran fácilmente en el hogar y son ideales quienes desean mantener un estilo de vida equilibrado.

Ensalada césar

La ensalada César con pollo a la parrilla es una receta clásica que combina la frescura de la lechuga en tiras con crutones (trozos de pan tostado) crujientes, con generosas porciones de queso parmesano y el toque especial del aderezo César. A esta colorida combinación se le agregan tiras de pollo a la parrilla, que le agrega el toque de proteína para conformar una cenas ligera y sabrosa. La lechuga aporta vitaminas y minerales, mientras que el pollo aporta proteínas magras. Los trozos de pan y el queso parmesano añaden textura y sabor, complementados por el aderezo César clásico.

Wraps de pollo y aguacate

La receta de wraps de pollo y aguacate son una deliciosa y conveniente combinación para una cena rápida. Al cocinar pechugas de pollo a la parrilla y cortarlas en tiras delgadas, se garantiza una base proteica sabrosa.

El wrap se prepara con tortillas integrales, que se convierten en un lienzo perfecto para una combinación de sabores vibrantes y las hojas de espinaca fresca aportan un toque de vitalidad. Para completar la experiencia se puede agregar una salsa picante. Una vez envueltos, estos wraps están listos para ser disfrutados en todo su esplendor, ofreciendo una mezcla irresistible de nutrientes.



Sandwich de atún