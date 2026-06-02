Pollo en salsa de cilantro con papas gratinadas al estilo catracho

Tegucigalpa, Honduras.- Es un platillo que combina la elegancia con la simplicidad y sazón de la cocina hondureña. El pollo en salsa de cilantro o culantro con papas gratinadas es un platillo sencillo y fácil de prepara para esos días de prisa. No se necesitan ingredientes exóticos ni técnicas complicadas para crear una comida digna de restaurante en la comodidad del hogar. La salsa verde vibrante de cilantro o culantro fresco envuelve pechugas de pollo tiernas y jugosas, transformando una pechuga de pollo en un platillo vibrante donde el protagonista son estas aromáticas ramitas verdes que refrescan el paladar.

Y al licuarse con ajo, cebolla y crema, se crea una salsa sedosa de color verde intenso que no solo se ve espectacular en el plato, sino que infunde cada bocado de pollo con capas de sabor complejas y deliciosas.

Se trata de una salsa es ligera y fresca pero sustanciosa, demostrando que las mejores preparaciones a menudo provienen de ingredientes simples combinados inteligentemente.



El acompañante ideal

Mientras que las papas gratinadas con su capa dorada de queso aportan textura cremosa, haciendo de este platillo una experiencia deliciosa que se adapta a los paladares más exigentes. La papas en capas delgadas, bañadas en crema aromática con ajo y coronadas con queso derretido y dorado crean texturas que van desde lo suave y cremoso en el interior hasta lo crujiente y gratinado en la superficie.

Además, se convierten en un acompañamiento clásico que logra equilibrar perfectamente la frescura de la salsa de cilantro o culantro, absorbiendo sus jugos y creando bocados memorables.

Ingredientes

- 2 pechugas de pollo - 1 manojo de cilantro o culantro de castilla como se conoce en el mercado - 2 dientes de ajo - ½ cebolla1 taza de crema - 1 cucharada de aceite - Sal y pimienta al gusto - 3 papas - 1 taza de crema - 1 taza de queso1 diente de ajo

Preparación