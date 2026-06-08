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Deliciosas y ligeras opciones de hamburguesas para disfrutar del Mundial 2026

No son un bocadillo para picar, sino un plato fuerte para comer bien mientras se sienta a ver los partidos de su selección favorita, sin necesidad de subir de peso

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 16:38
Deliciosas y ligeras opciones de hamburguesas para disfrutar del Mundial 2026

La hamburguesa de pollo a la parrilla es una excelente fuente de proteínas magras, esenciales para la reparación muscular y el desarrollo corporal.

 Foto: Buen Provecho

Tegucigalpa, Honduras.- Disfrutar de los partidos del Mundial de Futbol 2026 en la comodidad del hogar no está completa si no va acompañada de opciones deliciosas de snacks para picar.

Pero para quienes prefieren platillos más completos para mitigar el hambre que provoca el estrés y la adrenalina mientras esperan que su selección favorita avance a la siguiente fase, les traemos cinco deliciosas pero saludables opciones de hamburguesas fáciles de preparar en casa.

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Todas se distinguen por sus ingredientes nutritivos, elaboradas a base de carnes magras como pollo, pavo o incluso opciones vegetarianas como garbanzos, lentejas o tofu, que son una inyección de proteínas para cuidar el corazón mientras todos gritan goool.

Versátiles y saludables estas opciones de hamburguesas caseras tienen una variedad de ingredientes frescos y sabrosos, que van desde aguacate, espinacas, champiñones y cebolla caramelizada.

Hamburguesa de pollo a la parrilla

Con un sabor ligero y jugoso, la hamburguesa de pollo a la parrilla es la primera en la lista. La carne de pollo, conserva su humedad, ofreciendo a cada bocado una experiencia jugosa y satisfactoria.

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Acompañada de lechuga y tomate en rodajes, el pollo le aporta un sabor exquisito y lo mejor es que es bajo en grasas saturadas, lo que ayudará a los fanáticos del fútbol a no terminar con diez libras de más al culminar este encuentro mundialista.

Ese pollo a la parrilla es una excelente fuente de proteínas magras, esenciales para la reparación muscular y el desarrollo corporal, para que puedan mover las caderas al ritmo de Shakira con su "Dai Dai" sin ningún temor.

Hamburguesa de pavo contiene proteínas, esenciales para el desarrollo y reparación del cuerpo humano.

Hamburguesa de pavo contiene proteínas, esenciales para el desarrollo y reparación del cuerpo humano.

 (Foto: Buen Provecho)

Hamburguesa de pavo

Otra opción para disfrutar en familia o con amigos mientras ven los partidos mundialistas es la hamburguesa de pavo que le aportará nutrientes mientras cuida de su salud.

La carne de pavo es naturalmente más magra que la carne de res, lo que la convierte en una opción baja en grasas saturadas.

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El pavo aporta proteínas, esenciales para el desarrollo y reparación del cuerpo humano. Al elegir una hamburguesa de pavo, puede disfrutar de una comida deliciosa sin preocuparte por el exceso de grasas, sobre todo en estos 29 días donde el sillón será el espacio ideal.

Elaborada a base de garbanzos, acompañada de vegetales frescos, esta hamburguesa es ideal para quienes prefieren una dieta vegana.

Elaborada a base de garbanzos, acompañada de vegetales frescos, esta hamburguesa es ideal para quienes prefieren una dieta vegana.

 (Foto: Buen Provecho)

Hamburguesa vegana

Si las carnes no son los suyo, las hamburguesas vegetarianas y veganas son una excelente opción, ya que son naturalmente bajas en grasas saturadas y colesterol.

Por si fuera poco, contienen fibra, vitaminas y minerales, lo que las convierte en una opción saludable para el corazón y el sistema digestivo. Igualmente son ideales para personas con alergias alimentarias o intolerancias, ya que se pueden adaptar fácilmente para satisfacer diversas necesidades dietéticas.

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Desde garbanzos con especias exóticas hasta hamburguesas de tofu marinado con vegetales frescos, el mundo de las hamburguesas vegetarianas y veganas ofrece una sorprendente variedad de sabores.

Las hamburguesas de pescado son una opción ligera y saludable.

Las hamburguesas de pescado son una opción ligera y saludable.

 (Foto: Buen Provecho)

Hamburguesa de pescado

Gracias a la versatilidad del pescado, esta hamburguesa ofrece una gama increíble de sabores y texturas que van desde el sabor suave del bacalao hasta la intensidad del salmón, esta opción se puede adaptar para satisfacer cualquier preferencia.

Comparadas con las hamburguesas de carne roja, las hamburguesas de pescado son generalmente más bajas en grasas saturadas, lo que las convierte en una opción ligera y saludable.

Si la locura del Mundial no deja espacio para nada más, preparar esta opciones de hamburguesas en casa le permitirán personalizar cada una. Desde la elección de la carne hasta los condimentos, panecillos y guarniciones, puedes crear combinaciones infinitas para satisfacer tus antojos y experimentar con nuevos sabores.

Adapte estas opciones de hamburguesas a sus necesidades dietéticas, utilizando alternativas más saludables y sostenibles, sin preocuparse de subir de peso mientras apoya con bombos y platillos a su selección favorita.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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