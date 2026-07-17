Tres ideas de cheesecake para preparar antes de la final del Mundial

Tegucigalpa, Honduras.- El cheesecake o pastel de queso, es un postre versátil que, además de delicioso, permite combinar distintos sabores, colores y texturas para adaptarse a todos los gustos. Si planea reunirse con familiares o amigos para disfrutar la final del Mundial, estas recetas son una excelente opción para sorprenderlos con un postre casero.

Si dispone de poco tiempo, pero quiere compartir un dulce especial, pruebe cualquiera de estas tres versiones de cheesecake: Oreo, tamarindo o maracuyá. Son preparaciones ideales para una reunión en casa, un paseo a la playa o cualquier ocasión especial.



Cheesecake de Oreo

El cheesecake de Óreo es una opción sencilla y cremosa que combina el sabor del queso crema con el toque inconfundible de estas galletas. Ingredientes - 14 galletas Oreo - ½ taza de mantequilla1 taza de queso crema -½ lata de leche condensada - 1 taza de crema dulce1 cucharadita de vainilla - 1 cucharada de jugo de limón - 5 cucharadas de agua fría - 2 cucharadas de gelatina sin sabor - 2 tazas de leche Preparación Separe el relleno de las galletas y resérvalo. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Coloque la mezcla en un molde desmontable o para pie, presionando hasta formar una base uniforme. Disuelva la gelatina en el agua fría y resérvala.

Licúe el queso crema, la leche condensada, la crema dulce, la leche, la vainilla, el jugo de limón y el relleno de las galletas hasta obtener una mezcla homogénea. Caliente la gelatina durante 25 segundos en el microondas. Incorpora dos cucharadas de la mezcla cremosa, mezcle bien y luego agréguele al resto de la preparación. Luego, vierta en el molde y refrigere durante al menos dos horas. Decora con galletas trituradas antes de servir.



Cheesecake de tamarindo

El tamarindo aporta un equilibrio entre notas dulces y ácidas que convierten este cheesecake en una alternativa diferente para quienes disfrutan experimentar con nuevos sabores. Ingredientes - 1 paquete de galletas María - 1 barra de mantequilla - 2 paquetes de queso crema a temperatura ambiente - 2 huevos grandes - ¾ taza de azúcar - ½ taza de azúcar (para la salsa) - ¼ taza de crema de leche - Ralladura y jugo de ½ limón - 1 cucharada de esencia de vainilla - 2 tazas de jugo de tamarindo - 1 cucharada de gelatina sin sabor

Preparación Triture las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida hasta formar una masa arenosa. Distribuya la mezcla en un molde para horno y presiónala para formar la base. Hornea a 300 °F durante cinco minutos y deje enfriar. Licúe el queso crema, los huevos, el azúcar, la crema de leche, la ralladura y el jugo de limón, además de la vainilla, hasta obtener una mezcla homogénea. Vierta la mezcla sobre la base y hornea a baño María a 350 °F durante 30 minutos. Para la cobertura, cocina el jugo de tamarindo con la media taza de azúcar hasta que hierva. Deje entibiar, incorpore la gelatina sin sabor y mezcla bien. Vierteala salsa sobre el cheesecake frío y refrigera por dos horas antes de servir.



Cheesecake de maracuyá sin horno

Esta versión no requiere horneado y destaca por el sabor fresco y ligeramente ácido del maracuyá, ideal para los días cálidos. Ingredientes para el cheesecake - 24 galletas María - 1 barra de mantequilla - 3 tazas de queso crema - 1 taza de leche condensada - ½ taza de jugo de pulpa de maracuyá1 - ½ cucharada de gelatina sin sabor Ingredientes para la cobertura 1 taza de pulpa de maracuyá - 1 taza de azúcar - 1 taza de agua - 1 cucharada de gelatina sin sabor Preparación Triture las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Coloque la preparación en un molde para tarta, presiona hasta formar una base uniforme y refrigera durante 30 minutos. Bata el queso crema hasta obtener una textura cremosa. Agregue la leche condensada y el jugo de maracuyá, mezclando de forma envolvente.