Piña colada sin alcohol: una opción refrescante y saludable para disfrutar

Tegucigalpa, Honduras.- El sonido de los cubos de hielo al caer en un vaso y el inconfundible aroma de una piña colada evocan una sensación inmediata de descanso y vacaciones. Este icónico cóctel, asociado con playas de arena blanca y aguas cristalinas, se ha convertido en un símbolo del Caribe y de la relajación tropical. Ahora, este clásico puede disfrutarse desde una perspectiva diferente: una versión sin alcohol que conserva su esencia refrescante, incorpora ingredientes naturales y ofrece una alternativa ideal para quienes buscan opciones más saludables.

Un clásico con historia

La historia de la piña colada se remonta a Puerto Rico, donde surgió en 1954. La autoría de la receta continúa siendo motivo de debate entre Ramón "Monchito" Marrero Pérez, bartender del hotel Caribe Hilton de San Juan, y Ricardo García, del restaurante Barrachina. Este dato lo confirma el sitio web oficial de turismo de Puerto Rico, Discover Puerto Rico, que atribuye la invención de la bebida a Marrero.

Aunque no es una afirmación explícita, la organización se refiere al Día Nacional de la Piña Colada, el 10 de julio de 2024, como el 70.º aniversario de la bebida y si se suma este dato, el resultado es el año exacto (1954). La preparación original combina ron blanco, crema de coco y jugo de piña. Según Marrero, dedicó tres meses a perfeccionar la receta con el objetivo de capturar la esencia de la isla en una bebida. Su éxito fue tal que, en 1978, la piña colada fue declarada la bebida nacional de Puerto Rico. Su nombre hace referencia al jugo de piña fresco y colado utilizado en la receta original.

Una versión saludable

La popularidad de la piña colada radica en el equilibrio entre la dulzura de la fruta y la cremosidad del coco. Sin embargo, es posible reinventar esta bebida sin perder su identidad. Esta propuesta elimina el alcohol e incorpora espinacas y jengibre, ingredientes que aportan frescura y un perfil nutricional más completo, sin renunciar al sabor tropical que caracteriza a este clásico.

Ingredientes

- 1½ tazas de piña fresca picada. - ½ plátano maduro. - 1 taza de espinacas frescas. - ½ taza de leche de coco sin azúcar. - 1 cucharadita de jengibre fresco rallado. - Jugo de medio limón. - 1½ tazas de hielo. - Una rodaja de piña y hojas de menta para decorar.

Preparación