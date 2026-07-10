¿Cuánto pide como mínimo el Gobierno de Honduras por el avión presidencial?

La cifra representa una diferencia de 9.8 millones de dólares frente a los 14.8 millones que costó la aeronave cuando fue adquirida en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras fijó en cinco millones de dólares, equivalentes a unos 133 millones de lempiras al tipo de cambio actual, el precio base para la subasta pública del avión presidencial Embraer Legacy 600, con matrícula FAH-001, constató EL HERALDO en el inicio del proceso.

En moneda nacional, el diferencial ronda los 167 millones de lempiras, tomando como referencia que la compra representó en ese momento una inversión cercana a los 300 millones.

Las ofertas empezaron a ser recibidas este viernes desde las 9:00 am, con cierre a las 11:00 am, en la base aérea Hernán Acosta Mejía, mediante un proceso que concluirá a las 4:00 pm.

Sin embargo, el precio base no necesariamente será el monto final de venta, ya que las empresas participantes podrán presentar ofertas superiores.

EL HERALDO constató en la zona que entre nueve y diez empresas, tanto nacionales como extranjeras, se presentaron para participar en la subasta, superando la cifra de siete interesados ​​que inicialmente manejaban las autoridades durante la preparación del proceso.

La venta del jet presidencial fue una de las promesas de campaña del presidente Nasry “Tito” Asfura y se convirtió en una de las primeras medidas impulsadas por su administración, luego de que el Congreso Nacional autorizara su enajenación a finales de enero.

El proceso duró varios meses detenido mientras se resolvían inconvenientes relacionados con la documentación de la aeronave.

Aunque la administración de Xiomara Castro anunció en reiteradas ocasiones que vendería el avión presidencial, la operación nunca se concretó. Por el contrario, durante ese período se destinaron más de 64 millones de lempiras al mantenimiento y pintado de la aeronave, que posteriormente fue asignada a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

La compra del Embraer Legacy 600 también estuvo rodeada de controversias. En un primer momento, el gobierno de Juan Orlando Hernández sostuvo que el avión había sido obtenido mediante una donación del gobierno de Taiwán. Sin embargo, una investigación de EL HERALDO Plus reveló que los recursos utilizados para la compra provinieron de la Tasa de Seguridad.

Posteriormente, Hernández aseguró que Taiwán sí aportó los fondos, pero que estos fueron depositados en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, desde donde se efectuó la compra.

Otra investigación de EL HERALDO Plus reveló que el convenio de cooperación contemplaba originalmente la adquisición de una aeronave militar, una flota de helicópteros y 40 ambulancias, pero que el gobierno decidió modificar el destino de esos recursos para comprar un jet presidencial.

El presidente Asfura ha manifestado que los recursos obtenidos por la venta serán destinados a los sectores de salud y educación.

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