Por cuestión de segundos, madre e hija se libran de ser arrolladas en accidente

Comayagua, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta estuvo a punto de terminar en tragedia luego de que una madre y su pequeña hija escaparan por pocos segundos de ser arrolladas por uno de los vehículos involucrados.

El hecho quedó registrado en video y ocurrió cuando la mujer y la menor se dirigían a participar o presenciar los desfiles patrios, según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales. De acuerdo con la información preliminar, el motociclista presuntamente no habría respetado una señal de alto, provocando que fuera impactado por el taxi, en un fuerte encontronazo que dejó afectados a los dos hombres que se transportaban en la motocicleta.

¿Qué pasó?

Las imágenes muestran a la mujer caminando junto a su hija, quien vestía un traje típico para las celebraciones patrias, mientras ambas avanzaban por la acera rumbo a su destino.

Antes del accidente, la madre se detuvo por unos instantes cerca de un poste del tendido eléctrico para acomodar el vestido de la niña y, tras continuar su recorrido, ocurrió el choque entre el taxi y la motocicleta. Apenas habían avanzado unos pasos cuando uno de los vehículos se aproximó peligrosamente hacia la zona donde se encontraban, por lo que la mujer reaccionó rápidamente y logró evitar que tanto ella como su hija fueran alcanzadas. Tras el impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta quedó cerca de la acera y del taxi, mientras que el otro terminó tendido sobre el pavimento.

Estadísticas

Hasta septiembre de 2026, Honduras registra 9,172 accidentes de tránsito a nivel nacional, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), lo que representa un promedio de 1,019 siniestros cada mes.