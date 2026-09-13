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Hombre iba a reparar una motocicleta y termina asesinado en Tocoa, Colón

La víctima fue identificada preliminarmente como Kelvin Paz, quien llegó a la colonia Palmera para reparar una moto, sin saber que lo venían siguiendo

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 07:04
Hombre iba a reparar una motocicleta y termina asesinado en Tocoa, Colón

Kelvin Paz fue atacado a balazos cuando se disponía a ingresar a una vivienda, quedando su cuerpo tendido en el corredor.

 Foto: El Heraldo/imagen de referencia

Tocoa, Colón.- En horas de la noche del pasado sábado -12 de septiembre- un hombre fue asesinado a disparos cuando se dirigía a reparar una motocicleta en el municipio de Tocoa, Colón.

Preliminarmente, la víctima fue identificada como Kelvin Paz, quien fue atacado a balazos en la colonia Palmeras.

De acuerdo a medios locales, Paz se dirigió hasta este sector para hacer trabajos de restauración del vehículo de dos ruedas, sin percatarse de que individuos desconocidos lo venían siguiendo.

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Cuando Paz ingresó a la vivienda, los malhechores sacaron sus armas de fuego para dispararle en reiteras ocasiones, quedando su cuerpo tendido en un corredor de la casa. Posteriormente, los criminales huyeron de la escena.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar con las pesquisas correspondientes con el fin de determinar a los responsables de este crimen y las razones por las que le arrebataron la vida al ciudadano.

Matan a hombre en Intibucá

Por otro lado, en San Francisco de Opalaca, Intibucá, fueron capturados dos hombres acusados de haberle quitado la vida a machetazos a otro ciudadano llamado Maynor Vásquez (20 años) el pasado 11 de septiembre.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alonso García González y Jeremías García González, quienes para evitar ser arrestados se escondieron en una milpa de la aldea Guasauce. Al momento de su aprehensión se les decomisó el machete con el que habrían atacado a Vásquez.

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La subcomisionada de la Policía, Nazareth Posadas, detallo que los tres individuos se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas. Estos se habrían enfrascado en una acalorada discusión al punto de recurrir a la violencia y terminar en una tragedia.

Posadas reconoció que siguen siendo recurrentes los homicidios como consecuencia del consumo de alcohol.

"Algunos hasta son amigos, son familia, pero luego del calor de los tragos o del consumo de alguna sustancia empieza a tener un tipo de discusión y esto termina en una muerte, la cual viene a enlutar a una familia", declaró la jefa de la UDEP-10.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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