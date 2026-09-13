Hombre iba a reparar una motocicleta y termina asesinado en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- En horas de la noche del pasado sábado -12 de septiembre- un hombre fue asesinado a disparos cuando se dirigía a reparar una motocicleta en el municipio de Tocoa, Colón. Preliminarmente, la víctima fue identificada como Kelvin Paz, quien fue atacado a balazos en la colonia Palmeras. De acuerdo a medios locales, Paz se dirigió hasta este sector para hacer trabajos de restauración del vehículo de dos ruedas, sin percatarse de que individuos desconocidos lo venían siguiendo.

Cuando Paz ingresó a la vivienda, los malhechores sacaron sus armas de fuego para dispararle en reiteras ocasiones, quedando su cuerpo tendido en un corredor de la casa. Posteriormente, los criminales huyeron de la escena. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar con las pesquisas correspondientes con el fin de determinar a los responsables de este crimen y las razones por las que le arrebataron la vida al ciudadano.

Matan a hombre en Intibucá

Por otro lado, en San Francisco de Opalaca, Intibucá, fueron capturados dos hombres acusados de haberle quitado la vida a machetazos a otro ciudadano llamado Maynor Vásquez (20 años) el pasado 11 de septiembre.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alonso García González y Jeremías García González, quienes para evitar ser arrestados se escondieron en una milpa de la aldea Guasauce. Al momento de su aprehensión se les decomisó el machete con el que habrían atacado a Vásquez.