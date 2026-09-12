Honduras tendrá un domingo seco y cálido, con lluvias muy aisladas

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas y cálidas predominarán este domingo 13 de septiembre en prácticamente todo el territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de Victor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos. Durante la tarde se esperan algunas precipitaciones muy débiles y de forma aislada, principalmente en sectores montañosos del oriente del país. Según Ortega, estas condiciones serán provocadas por el transporte de humedad proveniente del mar Caribe.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 30 C° y una mínima de 19 C° durante la jornada. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 34 C° y una mínima de 21 C°. La región insular registrará una máxima de 32 C° y una mínima de 28 C°, mientras que en la región norte la temperatura alcanzará los 33 C° como máxima y 23 C° como mínima. En la región oriental se esperan temperaturas de hasta 34 C° como máxima y 20 C° como mínima. El sur del país presentará las temperaturas más altas del pronóstico, con una máxima de 41 C° y una mínima de 26 C°.