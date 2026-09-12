Cortes de energía programados para este domingo 13 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas colonias del Distrito Central en Francisco Morazán se verán afectadas ante la falta de energía eléctrica este domingo 13 de septiembre.
Según el calendario semanal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz son debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en circuitos.
Aparte se hará la ejecución del proyecto CP-2025-7739 por modificación de trayectoria de línea primaria, informó la ENEE.
Zonas sin energía este domingo en el Distrito Central:
8:00 AM a las 4:00 PM: Universidad Metropolitana de Honduras, Colprosumah, Banhprovi, oficinas Loto, Bazar del Sábado, comidas rápidas Blvd Juan Pablo y zonas aledañas.
8:05 AM a las 4:05 PM: Blvd. Morazán desde DHL hasta Plaza Los Almendros, Centro Comercial Los Castaños, Reasa, Pueblo Nuevo, parte de colonia Las Minitas, avenida Minas de Oro, edificio Facach, Colegio de Enfermería, Cooperación Española, restaurante Mirawa, Hondutel, Torre Agalta, Mall El Dorado, restaurante El Patio, Torre Atlas, Centro Comercial Los Arcos, Plaza Los Almendros, Consulado de Turquía, Programa Mundial de Alimentos, Condominio Las Marías y zonas aledañas.
La ENEE anunció cortes para la semana entrante, siempre por mantenimientos en diversas partes de Honduras.