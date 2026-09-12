Cortes de energía programados para este domingo 13 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas colonias del Distrito Central en Francisco Morazán se verán afectadas ante la falta de energía eléctrica este domingo 13 de septiembre.

Según el calendario semanal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz son debido a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando en circuitos.

Aparte se hará la ejecución del proyecto CP-2025-7739 por modificación de trayectoria de línea primaria, informó la ENEE.