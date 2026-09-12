En 2025 se reportó la muerte de un menor cada 13 horas, denuncia la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- En 2025, cada 13 horas una familia en Honduras perdió a un niño, niña o adolescente: detrás de cada muerte quedó una vida interrumpida y un hogar marcado por la violencia. Ese año, 665 menores de 18 años murieron por causas externas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Entre las incidencias, los accidentes de tránsito se consolidaron como principal causa de muerte entre los menores, con 225 víctimas, seguidos de los homicidios, que cobraron la vida de 161 niños y adolescentes. De las 225 víctimas de eventos de tránsito, 178 fueron niños y 47 niñas: los varones representaron el 79% de las muertes registradas por esta causa a nivel nacional.

Sectores

Los casos se registraron en 17 departamentos. Cortés concentró la mayor cantidad, con 33 víctimas, seguido de Francisco Morazán, con 31; Comayagua, con 19; Copán, con 17; y Choluteca y Olancho, con 16 cada uno. En conjunto, estos departamentos concentraron el 58% de las muertes por eventos de tránsito registradas entre menores de edad. El informe también identifica tres factores que incrementan la probabilidad de siniestralidad vial: la falta de experiencia, la baja percepción del riesgo y la conducción sin licencia.

Homicidios

Los homicidios cobraron la vida de 161 menores de 18 años durante 2025, convirtiéndose en la segunda principal causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes de Honduras, del total de víctimas, 127 fueron niños y 34 niñas. El Distrito Central concentró la mayor cantidad de casos, con 34 víctimas, seguido de San Pedro Sula, donde se contabilizaron 13 homicidios de menores. El uso de armas de fuego marcó estos crímenes: 99 de los 161 homicidios fueron cometidos con este tipo de arma, equivalente al 62% de los casos. Además, las cifras de la UNAH identifican 35 muertes relacionadas con maras, que representan el 22% de los homicidios registrados contra menores en 2025.

298 menores murieron de forma violenta en seis meses de 2026