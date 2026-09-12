En 2025 se reportó la muerte de un menor cada 13 horas, denuncia la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- En 2025, cada 13 horas una familia en Honduras perdió a un niño, niña o adolescente: detrás de cada muerte quedó una vida interrumpida y un hogar marcado por la violencia.
Ese año, 665 menores de 18 años murieron por causas externas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Entre las incidencias, los accidentes de tránsito se consolidaron como principal causa de muerte entre los menores, con 225 víctimas, seguidos de los homicidios, que cobraron la vida de 161 niños y adolescentes.
De las 225 víctimas de eventos de tránsito, 178 fueron niños y 47 niñas: los varones representaron el 79% de las muertes registradas por esta causa a nivel nacional.
Sectores
Los casos se registraron en 17 departamentos. Cortés concentró la mayor cantidad, con 33 víctimas, seguido de Francisco Morazán, con 31; Comayagua, con 19; Copán, con 17; y Choluteca y Olancho, con 16 cada uno.
En conjunto, estos departamentos concentraron el 58% de las muertes por eventos de tránsito registradas entre menores de edad.
El informe también identifica tres factores que incrementan la probabilidad de siniestralidad vial: la falta de experiencia, la baja percepción del riesgo y la conducción sin licencia.
Homicidios
Los homicidios cobraron la vida de 161 menores de 18 años durante 2025, convirtiéndose en la segunda principal causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes de Honduras, del total de víctimas, 127 fueron niños y 34 niñas.
El Distrito Central concentró la mayor cantidad de casos, con 34 víctimas, seguido de San Pedro Sula, donde se contabilizaron 13 homicidios de menores.
El uso de armas de fuego marcó estos crímenes: 99 de los 161 homicidios fueron cometidos con este tipo de arma, equivalente al 62% de los casos.
Además, las cifras de la UNAH identifican 35 muertes relacionadas con maras, que representan el 22% de los homicidios registrados contra menores en 2025.
298 menores murieron de forma violenta en seis meses de 2026
Aunque 2025 registró incidencias preocupantes, la violencia contra menores continuó durante los primeros seis meses de 2026.
Entre enero y junio, 298 menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta.
Sin embargo, este 2026, los eventos de tránsito se posicionan como la principal causa de muertes a menores, con 113 víctimas, equivalente a una tasa parcial de 3.2 muertes por cada cien mil habitantes menores de 18 años.
Mientras que, los homicidios sumaron 74 víctimas durante los primeros seis meses de 2026, en 54 de los casos se utilizó un arma de fuego, lo que representa un 76% de los menores asesinados.
Además, las incidencias de violencia señalan que los adolescentes entre 16 y 17 años concentraron el 52% de las víctimas de homicidio.
En cuanto a los suicidios, 36 menores murieron durante ese período. La asfixia o ahorcamiento fue el mecanismo más frecuente, con el 61% de los casos, además de 39 muertes no intencionales entre enero y junio de 2026.
Ante los casos, la directora del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, Marjorie Echenique, advirtió sobre las debilidades que persisten en la etapa de investigación que enfrentan los procesos judiciales en la muerte contra menores.
“Los homicidios sí se judicializan, sin embargo, el proceso es la investigación, tenemos una fuerte debilidad que tenemos que reforzar. Como país tenemos que fortalecer la medicina forense; y son vitales para se pueda comprender el fenómeno y orientar mejor después de hacer un estudio”, aseguró.
No obstante, la experta explicó que las muertes de menores no solo representan un problema de seguridad, sino también un llamado de atención sobre la responsabilidad de padres y cuidadores, especialmente en casos de ahogamiento y accidentes de tránsito en Honduras.