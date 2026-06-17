Multas de tránsito: ¿cuánto deberá pagar por una infracción, según la DNVT?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), recordó este miércoles los montos de las multas por infracciones de tránsito vigentes en Honduras y reiteró las sanciones aplicables a los conductores que incumplan la Ley de Tránsito. Las autoridades explicaron que las sanciones se clasifican en leves, menos graves y graves, de acuerdo con la naturaleza de la infracción, con el propósito de promover la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa. "Existen varias infracciones recurrentes. Entre las faltas graves más frecuentes se encuentran las tipificadas como 98-01 (sector urbano y rural), 98-02 (urbano y rural), 98-05 (principalmente en ejes carreteros) y 98-10 (urbano)", explicó César Aguilar, portavoz de la DNVT.

¿Cuánto cuestan las multas?

Las faltas graves conllevan una multa de 600 lempiras. Entre ellas figuran conducir sin licencia o permiso, manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, no portar el documento que acredite la tenencia legítima del vehículo o circular sin placas, entre otras.

Las faltas menos graves tienen una sanción de 400 lempiras. En esta categoría se incluyen conducir con la licencia vencida, no reducir la velocidad al aproximarse a un cruce y estacionar el vehículo en lugares prohibidos, como espacios destinados para personas con discapacidad, curvas, puentes, calles o aceras. Por su parte, las faltas leves se sancionan con 300 lempiras. Entre ellas se encuentran no matricular el vehículo dentro del plazo establecido, desobedecer las indicaciones del personal autorizado que realiza trabajos de señalización o reparación vial y negarse a recibir la esquela de infracción.

Sanciones por reincidencia

La DNVT advirtió que, en caso de reincidir en la misma infracción dentro de un período de un año, se aplicará un recargo equivalente al 50% del valor de la multa. "Esto sirve como advertencia para el infractor, ya que una tercera infracción de la misma naturaleza conlleva la suspensión de la licencia por seis meses", indicó Aguilar.