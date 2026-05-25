¿Cómo funciona el sistema de fotomultas que podría aplicarse en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- Un sistema de fotomultas podría comenzar a aplicarse próximamente en la capital hondureña como parte de las medidas impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para mejorar el orden vial y sancionar a quienes incumplan la Ley de Tránsito. De acuerdo con lo explicado por autoridades municipales, el sistema funcionaría mediante cámaras instaladas en distintos puntos de Tegucigalpa, las cuales captarán las placas de vehículos que cometan infracciones. Entre las faltas que podrían ser sancionadas se encuentran estacionarse en lugares prohibidos, pasarse semáforos en rojo, invadir aceras, detenerse sobre medianas y otras malas prácticas de tránsito que diariamente generan caos vehicular en la ciudad.

Según detallaron, las sanciones serían notificadas de forma inmediata a los propietarios de los vehículos mediante mensajes enviados por WhatsApp o correo electrónico, utilizando los datos vinculados a la placa del automotor. Además, las autoridades advirtieron que quienes acumulen multas y no las paguen podrían enfrentar inconvenientes al momento de realizar la revisión anual de su vehículo, ya que las sanciones quedarían registradas en el sistema. No obstante, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que antes de comenzar a aplicar las multas electrónicas se desarrollará una fuerte campaña de educación vial para informar a la población sobre las normas que deberán respetarse. “Primero vamos con una campaña fuerte de cultura en temas viales; ahí no se puede estacionar, subir a la acera, por ejemplo. Una vez que eduquemos a la gente de dónde se puede y no se puede, en qué horario sí y en cuáles no, una campaña fuerte de comunicación y educación, pasaremos a la próxima etapa”, expresó.