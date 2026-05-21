Circular dos hombres en motocicleta podría costar hasta L27,970

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reiteraron que las sanciones contra dos hombres que circulen en una misma motocicleta continúan vigentes en varios municipios de Honduras, especialmente en zonas con alta incidencia criminal. El portavoz y subinspector de la Policía Nacional, Joaquín Díaz, informó que quienes incumplan esta disposición podrían enfrentar multas de entre uno y dos salarios mínimos, además del decomiso de la motocicleta por un período de hasta 45 días. La medida aplica principalmente en municipios considerados de alta peligrosidad o donde diariamente se reportan muertes violentas. Entre ellos destacan Tegucigalpa y Talanga.

De acuerdo con la DNVT, la normativa busca reducir hechos delictivos relacionados con motociclistas, principalmente casos de sicariato y otros crímenes cometidos utilizando motocicletas como medio de transporte. La prohibición permanece vigente desde 2012 mediante el decreto legislativo 91-2012, aprobado el 30 de mayo de ese año y publicado en el diario oficial La Gaceta el 12 de julio. Según la normativa, la primera vez que una persona sea sorprendida infringiendo la disposición podría recibir el decomiso de la licencia de conducir y de la motocicleta durante 45 días, además de una multa equivalente a un salario mínimo. En caso de reincidencia, la sanción aumenta a 60 días de decomiso tanto de la licencia como del vehículo y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos.

Restricción

A nivel nacional, la restricción continúa vigente en municipios como Danlí, Morocelí y Trojes, en el departamento de El Paraíso. También en Catacamas, en el departamento de Olancho, así como Choloma, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Omoa, Puerto Cortés, La Lima y San Pedro Sula, en Cortés.

Pese a que la disposición lleva más de una década en vigencia, todavía genera rechazo entre miles de hondureños que consideran que la medida afecta principalmente a personas de bajos recursos que utilizan motocicletas como principal medio de transporte.