Esta es la razón por la que es obligatorio el chaleco reflectivo para motociclistas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace tres meses, los usuarios de motocicletas, tanto conductores como acompañantes, están obligados a utilizar chalecoo bandas reflectivas. La medida tiene como objetivo reducir los accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial, ya que permite a los conductores de vehículos pesados y automóviles identificar con mayor facilidad a los motociclistas en la carretera. El decreto que respalda esta disposición ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta y contiene cinco artículos con medidas específicas.

El artículo 1 reforma el numeral 28 del artículo 99 de la Ley de Tránsito.



TOME NOTA: En la vía cada decisión cuenta. Conduce con precaución y usa casco certificado “Los conductores de motocicletas y sus acompañantes deben portar chaleco con distintivo reflectivo de manera obligatoria durante el horario nocturno, comprendido entre las seis de la tarde (6:00 p.m.) y las seis de la mañana (6:00 a.m.), como medida de seguridad vial”, cita el artículo. Asimismo, se establece que es obligatorio el uso de banda reflectora o cualquier distintivo de color anaranjado, rojo o blanco para conductores y pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, como motocicletas, motonetas, bicimotos, bicicletas y otros similares. La banda reflectiva deberá estar adherida a un arnés o chaleco. El artículo 2 indica que durante el horario diurno, comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 pm el uso del chaleco reflectivo será voluntario.