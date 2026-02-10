Uso de chaleco reflectivo será obligatorio para motociclistas desde este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) recordó que a partir de este miércoles -11 de febrero- entra en vigencia la obligatoriedad del uso de chalecos o arneses con bandas reflectivas para motociclistas.

La medida deberá ser aplicada en horario nocturno, entre 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la visibilidad en las vías.

De acuerdo con la reforma por adición al artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, el uso de bandas reflectoras es de carácter obligatorio tanto para conductores como para pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, entre ellos motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares.