Uso de chaleco reflectivo será obligatorio para motociclistas desde este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) recordó que a partir de este miércoles -11 de febrero- entra en vigencia la obligatoriedad del uso de chalecos o arneses con bandas reflectivas para motociclistas.
La medida deberá ser aplicada en horario nocturno, entre 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la visibilidad en las vías.
De acuerdo con la reforma por adición al artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, el uso de bandas reflectoras es de carácter obligatorio tanto para conductores como para pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, entre ellos motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares.
Las autoridades detallaron que las bandas reflectivas deberán ser de color anaranjado, rojo o blanco y estar adheridas a un arnés o chaleco, el cual deberá portarse correctamente durante la circulación en el horario establecido.
La PN enfatizó que “a partir de mañana, si no cumples con el uso de bandas reflectoras adheridas a un arnés o chaleco, serás sancionado por funcionarios policiales de Vialidad y Transporte”, por lo que instó a los motociclistas a acatar la normativa para evitar multas.
Según las autoridades, la medida busca fortalecer la seguridad vial y disminuir los riesgos de accidentes durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad es reducida y se incrementa la posibilidad de percances en carretera.
Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la población motociclista a informarse y cumplir con la disposición, señalando que su aplicación será estricta y sin excepciones dentro del horario establecido.