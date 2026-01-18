Advierten multas a comerciantes que inflen precios en chalecos reflectivos

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) aseguraron que comenzarán a aplicar multas a los vendedores que incrementan de manera injustificada el precio de los chalecos reflectantes.

Según José Enrique Santos , director general de Protección al Consumidor, el precio de este artículo se ha incrementado de forma significativa tras la medida del uso obligatorio de la indumentaria reflexiva implementada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

“Antes de la vigencia de esta normativa de tránsito, debemos reunir con Vialidad y Transporte para congelar los precios y verificar que existiera suficiente inventario para abastecer el mercado”, aseguró el funcionario.

Santos agregó que los precios que actualmente manejan algunos vendedores representan “un golpe fuerte para el bolsillo de los hondureños", ya que chalecos que antes no superaban los 40 lempiras ahora se cotizan hasta en 300 lempiras.