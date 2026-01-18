  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Advierten multas a comerciantes que inflen precios en chalecos reflectivos

Las multas a los comerciantes que incrementen el precio de los chalecos reflectivos podría alcanzar los 10 salarios mínimos, aseguran autoridades de Protección al Consumidor.

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 10:30
Advierten multas a comerciantes que inflen precios en chalecos reflectivos

Comerciantes que incrementen sin justificación el precio de chalecos reflectivos podrían ser multados, luego de denuncias por ventas de hasta 800 lempiras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de La Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) aseguraron que comenzarán a aplicar multas a los vendedores que incrementan de manera injustificada el precio de los chalecos reflectantes.

Según José Enrique Santos , director general de Protección al Consumidor, el precio de este artículo se ha incrementado de forma significativa tras la medida del uso obligatorio de la indumentaria reflexiva implementada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

“Antes de la vigencia de esta normativa de tránsito, debemos reunir con Vialidad y Transporte para congelar los precios y verificar que existiera suficiente inventario para abastecer el mercado”, aseguró el funcionario.

Santos agregó que los precios que actualmente manejan algunos vendedores representan “un golpe fuerte para el bolsillo de los hondureños", ya que chalecos que antes no superaban los 40 lempiras ahora se cotizan hasta en 300 lempiras.

A partir del 20 de enero multarán a conductores que no usen el chaleco reflectivo

Multas

Según el titular, las multas podrían alcanzar hasta los diez salarios mínimos ( 13,985,16 lempiras) y pidió a la población denunciar cualquier irregularidad en el precio de la indumentaria reflexiva.

"Ya tenemos identificados ferreterías y negocios chinos que venden este tipo de chalecos; les vamos a dar su merecido por estar encareciendo los precios de un chaleco que no significaba mucho en su precio. Al pueblo lo que le queda es denunciar, y nosotros hacer construir la ley", finalizó

Venden chalecos reflectivos en la capital por hasta L800: advierten multas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Daniela Ortega

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias