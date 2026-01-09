Uso del chaleco reflectante aún en socialización y sin sanciones

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la entrada en vigencia de la medida que obliga a los motociclistas a portar chaleco reflectante, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aclaró que la normativa sigue en fase de socialización, por lo que aún no se imponen sanciones a quienes no la cumplen.

La vocera de la institución, Ricci Montoya, indicó que “estamos muy contentos porque estamos viendo el interés de la población, sobre todo de los conductores, quienes están acatando la normativa de la Ley de Tránsito”.

Enfatizó que la prioridad de las autoridades no es sancionar, sino educar. “Por ahora no se están aplicando multas; únicamente estamos realizando operativos de prevención y concientización”, indicó, asegurando que el objetivo es que los motociclistas comprendan la importancia del chaleco reflectante.

Cuando se le preguntó sobre una fecha para comenzar a aplicar sanciones, Montoya respondió: “Todavía no hay una fecha definida. Estamos a la espera de instrucciones superiores”.

La entrevistada recordó que el no andar chaleco reflectante se considera una falta menos grave y tendrá un costo de 400 lempiras.

La medida, que entró en vigor el pasado 7 de enero, responde a la necesidad urgente de reducir los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, quienes más sufren las consecuencias por accidentes de tránsito.