Uso del chaleco reflectante aún en socialización y sin sanciones

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de la entrada en vigencia de la medida que obliga a los motociclistas a portar chaleco reflectante, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aclaró que la normativa sigue en fase de socialización, por lo que aún no se imponen sanciones a quienes no la cumplen.
La vocera de la institución, Ricci Montoya, indicó que “estamos muy contentos porque estamos viendo el interés de la población, sobre todo de los conductores, quienes están acatando la normativa de la Ley de Tránsito”.
Enfatizó que la prioridad de las autoridades no es sancionar, sino educar. “Por ahora no se están aplicando multas; únicamente estamos realizando operativos de prevención y concientización”, indicó, asegurando que el objetivo es que los motociclistas comprendan la importancia del chaleco reflectante.
Cuando se le preguntó sobre una fecha para comenzar a aplicar sanciones, Montoya respondió: “Todavía no hay una fecha definida. Estamos a la espera de instrucciones superiores”.
La entrevistada recordó que el no andar chaleco reflectante se considera una falta menos grave y tendrá un costo de 400 lempiras.
La medida, que entró en vigor el pasado 7 de enero, responde a la necesidad urgente de reducir los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, quienes más sufren las consecuencias por accidentes de tránsito.
Por su parte, José Adonay Hernández, director de la DNVT, indicó que durante 2025 se registraron más de 17,000 accidentes viales a nivel nacional, la mayoría de conductores en motocicleta.
En el Distrito Central se contabilizaron 6,623, con 825 personas lesionadas, mientras que en San Pedro Sula se reportaron 5,582 accidentes, y 292 lesionados.
Durante las primeras semanas de 2026, el Distrito Central ha registrado 58 accidentes, un promedio de 8 diarios, lo que demuestra la importancia de la medida sobre la visibilidad de los motociclistas.
Por otra parte, muchos comerciantes aprovechan en la venta de estos chalecos, que en los últimos días tiene bastante demanda por la medida aplicada.
Sin embargo, algunos motociclistas se han quejado de que vendedores abusan de los precios, aprovechando la ocasión y argumentando que esta vestimenta escasea ante la demanda.
Tiendas, ferreterías o vendedores ambulantes en la salida de la ciudad aprovechan para comercializar chalecos, donde varían los precios dependiendo de la marca, calidad y tipo de chaleco que compran los conductores.