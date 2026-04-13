Al menos 117 motociclistas son multados diariamente por no utilizar el chaleco reflectivo

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el primer trimestre de 2026, la implementación obligatoria del chaleco reflectivo para motociclistas marcó un cambio significativo en las medidas de seguridad vial nocturnas. Sin embargo, hasta abril, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó que más de 11,300 motociclistas fueron sancionados por incumplir la disposición a nivel nacional. De acuerdo con las autoridades de transporte, ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula concentran el mayor número de infracciones a nivel nacional, situación que se atribuye a la alta densidad poblacional y flujo vehicular que albergan ambos municipios. César Aguilar, vocero de la DNVT, explicó que la medida no se limita a la reducción de accidentes de tránsito; también está orientada a garantizar una mayor visibilidad de los motociclistas, especialmente durante la noche.

“Muchos conductores no dan el mantenimiento adecuado a sus motocicletas, particularmente en elementos esenciales como las luces direccionales e intermitentes. Esto reduce significativamente su visibilidad, sobre todo en zonas donde además se presentan fallas en el suministro de energía eléctrica”, precisó. En ese contexto, Aguilar señaló que, para asegurar el cumplimiento de la normativa, los operativos de tránsito se intensificaron en distintos puntos de alto flujo vehicular, manteniendo una presencia constante en las principales vías del país. Específicamente en el Distrito Central, los controles se intensificaron en las principales arterias y zonas de mayor circulación, como la salida al sur, norte, avenidas y bulevares de mayor circulación. Las autoridades reiteraron que el incumplimiento de la normativa conlleva una multa de 400 lempiras, por lo que hicieron un llamado a los motociclistas a acatar la disposición, no solo para evitar sanciones económicas, también para "contribuir a la prevención de accidentes y a una mayor seguridad vial en el país".

Incremento de sanciones