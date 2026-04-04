Más de 2,700 conductores multados durante la Semana Santa 2026: estas son las razones

Tegucigalpa, Honduras.– La Semana Santa no solo deja una derrama económica significativa y un tiempo de reflexión para la comunidad católica, sino que trae consigo un aumento en las multas de tránsito a nivel nacional debido a la masiva movilización.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indicaron que durante los primeros días de la Semana Mayor de 2026 alrededor de 2,700 conductores fueron sancionados por cometer delitos viales.
"Las multas más comunes que registramos incluyen hablar por teléfono mientras se conduce, exceso de velocidad, no portar el permiso de conducir vigente y no usar el cinturón de seguridad", explicó Riccy Montoya, portavoz de la institución de tránsito.
Sumado a eso, Montoya aseguró que durante los primeros días del feriado se aplicaron más de 200 pruebas de alcoholemia a nivel nacional.
Conducir bajo los efectos del alcohol también es una de las principales causas de multas durante la Semana Santa y épocas festivas.
Ante las preocupante incidencias, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) señaló que la zona costera de Honduras —Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Puerto Castilla y los puertos menores en Islas de la Bahía— continúa siendo la región con mayor flujo de personas y, por ende, presencia de retenes viales.
Sin embargo, las autoridades de tránsito explicaron que ante el flujo poblacional masivo se desplegaron más de 24 mil agentes a nivel nacional en los operativos que se desarrollarán en los principales puntos metropolitanos del país.
"Los 18 departamentos contarán con escuadrones metropolitanos, policías motorizados y patrullas de carretera activas. No solo estaremos en centros turísticos como playas, balnearios y ríos, también en las ciudades", explicaron las autoridades.
Multas e incidencias
Las multas por el exceso de velocidad están establecidas en el Artículo 101 de la Ley de Tránsito y tienen un valor de 600 lempiras. En caso de reincidencia, podría incluir la suspensión temporal de la licencia de conducir.
Otra acción que, según la Ley de Tránsito, implica sanciones es el exceso de pasajeros, con multas que oscilan entre 1,300 y 5,000 lempiras, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
Durante la Semana Mayor de 2025, la DNVT explicó que unos 400 conductores dieron resultados positivos en las pruebas de alcoholemia, cifra que catalogaron como "un grave riesgo para la seguridad vial".
Debido a lo anterior, advirtieron que las personas que sean encontradas manejando bajo los efectos del alcohol durante esta semana podrían experimentar entre sanciones entre 11,278.76 y un salario mínimo completo (13,985 lempiras hasta la fecha), además del decomiso de la licencia por 6 meses.
En caso de reincidencia, las multa aumenta a un salario mínimo completo o superior, con suspensión de vehículo y licencia por un año.