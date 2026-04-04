Más de 2,700 conductores multados durante la Semana Santa 2026: estas son las razones

Tegucigalpa, Honduras.– La Semana Santa no solo deja una derrama económica significativa y un tiempo de reflexión para la comunidad católica, sino que trae consigo un aumento en las multas de tránsito a nivel nacional debido a la masiva movilización.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indicaron que durante los primeros días de la Semana Mayor de 2026 alrededor de 2,700 conductores fueron sancionados por cometer delitos viales.

"Las multas más comunes que registramos incluyen hablar por teléfono mientras se conduce, exceso de velocidad, no portar el permiso de conducir vigente y no usar el cinturón de seguridad", explicó Riccy Montoya, portavoz de la institución de tránsito.

Sumado a eso, Montoya aseguró que durante los primeros días del feriado se aplicaron más de 200 pruebas de alcoholemia a nivel nacional.

Conducir bajo los efectos del alcohol también es una de las principales causas de multas durante la Semana Santa y épocas festivas.