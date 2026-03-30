Mapas: en estos puntos críticos habrá retenes durante la Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que implementará retenes en los "puntos críticos de turismo" como medida preventiva ante el masivo desplazamiento esperado para Semana Santa 2026.

Las acciones responden a un plan de mitigación de siniestros viales ligados a la alta movilización de vehículos en el feriado largo, que generará una movilización superior a las dos millones de personas , según proyecciones de la Secretaría de Turismo.

Autoridades de la DNVT explicaron que los operativos se instalarán principalmente en los corredores turístico, logístico y pacífico.

EL HERALDO Plus presenta tres mapas interactivos con las ubicaciones aproximadas de cada uno de los puntos de control y retenes en estas tres rutas: