Mapas: en estos puntos críticos habrá retenes durante la Semana Santa

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que implementará retenes en los "puntos críticos de turismo" como medida preventiva ante el masivo desplazamiento esperado para <b>Semana Santa 2026. </b>Las acciones responden a un plan de mitigación de siniestros viales ligados a la alta movilización de vehículos en el feriado largo, que generará una movilización superior a las dos millones de personas , según proyecciones de la Secretaría de Turismo.Autoridades de la DNVT explicaron que los operativos se instalarán principalmente en los corredores <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ministro-sit-anibal-ehrler-afirma-no-hay-baches-san-pedro-sula-hasta-trujillo-AG29940743" target="_blank">turístico</a>, logístico y pacífico.EL HERALDO Plus presenta tres mapas interactivos con las ubicaciones aproximadas de cada uno de los puntos de control y retenes en estas tres rutas: