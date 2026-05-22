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Eliseo Castro defiende iniciativa privada y libre mercado en Honduras

Castro negó que respaldar un nuevo rumbo político implique alinearse con el oficialismo y afirmó que las decisiones deben tomarse en beneficio del país.

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 14:32
Eliseo Castro defiende iniciativa privada y libre mercado en Honduras

El regidor del Distrito Central, Eliseo Castro, afirmó que Honduras debe preservar su modelo democrático y económico basado en la libre empresa y la propiedad privada.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -El dirigente liberal Eliseo Castro defendió la postura política asumida por sectores de su partido en el actual escenario nacional y aseguró que apoyar una nueva dirección para Honduras no significa plegarse al gobierno.

Castro, quien además es regidor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, sostuvo que el momento político obliga a tomar decisiones en función del país y no de intereses partidarios.

“No es estar plegado a un partido de gobierno, sino estar en la línea de nueva dirección en beneficio del país a través de una democracia que debe seguirse practicando cada cuatro años”, afirmó.

Castro aseguró que Honduras necesita mantener un modelo democrático y económico basado en la libre empresa, alejándose de esquemas que, a su juicio, representarían un retroceso.

“Veníamos enrumbados hacia un modelo de sociedad tipo Cuba y tipo Venezuela, y en eso no coincide ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni mucho menos la gran mayoría del pueblo hondureño”, declaró.

El regidor afirmó que tanto el Partido Liberal como otros sectores políticos tradicionales comparten principios relacionados con la defensa de la propiedad privada y la economía de mercado.

“Aquí somos amigos de la iniciativa privada, de la economía del libre mercado y del respeto a la propiedad privada”, expresó.

Asimismo, insistió en que el desarrollo del país debe construirse sobre el esfuerzo personal, la educación y la generación de oportunidades dentro de un sistema democrático.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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