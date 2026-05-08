Obras viales y represas son prioridad para el Distrito Central, según Eliseo Castro

Tegucigalpa, Honduras.-El regidor municipal Eliseo Castro aseguró que la capital de la República necesita una coordinación estrecha entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Gobierno central para impulsar proyectos de infraestructura vial y abastecimiento de agua potable.

Castro manifestó que existe expectativa entre los capitalinos por el desarrollo de obras que permitan mejorar la movilidad y reducir el congestionamiento vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela.

“Yo creo que la capital de la República se merece eso, que tanto las autoridades municipales como el gobierno central estemos fusionados interinstitucionalmente para desarrollar los proyectos que la ciudad capital necesita”, expresó.

El regidor liberal destacó que una de las prioridades es descongestionar el tráfico vehicular, especialmente en las salidas hacia el sur de la ciudad, debido al impacto económico y social que tendría para la población.

“Ese desahogo que se va a dar saliendo hacia el sur va a ser de mucha importancia tanto en lo económico como en lo social, porque la gente va a poder conducirse de manera más rápida de un lado hacia otro”, indicó.

El libramiento del sur presenta un avance físico reportado por la SIT del 40%.

La obra de 8.15 kilómetros, con un costo de 57.7 millones de dólares, enfrenta obstáculos en zonas críticas como La Cañada, buscando acelerar su construcción en un periodo de 18 meses