Obras viales y represas son prioridad para el Distrito Central, según Eliseo Castro

Tegucigalpa, Honduras.-El regidor municipal Eliseo Castro aseguró que la capital de la República necesita una coordinación estrecha entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Gobierno central para impulsar proyectos de infraestructura vial y abastecimiento de agua potable.
Castro manifestó que existe expectativa entre los capitalinos por el desarrollo de obras que permitan mejorar la movilidad y reducir el congestionamiento vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela.
“Yo creo que la capital de la República se merece eso, que tanto las autoridades municipales como el gobierno central estemos fusionados interinstitucionalmente para desarrollar los proyectos que la ciudad capital necesita”, expresó.
El regidor liberal destacó que una de las prioridades es descongestionar el tráfico vehicular, especialmente en las salidas hacia el sur de la ciudad, debido al impacto económico y social que tendría para la población.
“Ese desahogo que se va a dar saliendo hacia el sur va a ser de mucha importancia tanto en lo económico como en lo social, porque la gente va a poder conducirse de manera más rápida de un lado hacia otro”, indicó.
El libramiento del sur presenta un avance físico reportado por la SIT del 40%.
La obra de 8.15 kilómetros, con un costo de 57.7 millones de dólares, enfrenta obstáculos en zonas críticas como La Cañada, buscando acelerar su construcción en un periodo de 18 meses
En relación con el abastecimiento de agua potable, Castro señaló que ya se reactivó la construcción de la represa San José, proyecto que —según dijo— podría ser inaugurado a finales de 2027.
El funcionario afirmó que esta obra beneficiaría a unas 300,000 personas en la capital. No obstante, recomendó reforzar con fuentes oficiales los plazos de entrega y la cantidad exacta de población favorecida.
Además, explicó que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), trabaja en medidas paliativas mediante la distribución de agua en cisternas en distintos sectores de la ciudad.
Castro también mencionó otros proyectos considerados estratégicos para el abastecimiento hídrico, entre ellos las represas de Jiniguare, Quebramontes y Río del Hombre.
“Son proyectos de fundamental importancia para garantizar el suministro de agua en la capital”, señaló.