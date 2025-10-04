Del sur del país a los mercados capitalinos: la ruta de Eliseo Castro hacia la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- En los años setenta, mientras muchos jóvenes soñaban con emigrar o conseguir un empleo estable, un muchacho del sur de Honduras se abría paso entre los pasillos de los mercados de Comayagüela. Vendía ropa, anotaba cada venta en una libreta y soñaba con tener su propio local. Ese joven era Santos Eliseo Castro Pavón, quien décadas más tarde se convertiría en empresario, contador público y candidato del Partido Liberal a la Alcaldía del Distrito Central. Castro Pavón nació en San Isidro, Choluteca, y es el mayor de ocho hermanos. Cursó su primaria en la Escuela José Trinidad Reyes y sus estudios medios en el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa. Más tarde obtuvo el título en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además de ser perito mercantil y contador público. Su primera experiencia laboral fue como encuestador en la extinta Dirección Nacional de Estadísticas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pero no tardó en dejar el empleo fijo para seguir su instinto emprendedor. En 1978, inició su propio negocio en los mercados populares y, con el tiempo, compró varios locales hasta fundar Plaza La Norteña, considerado el primer centro comercial de Tegucigalpa. El huracán Mitch, en 1998, destruyó parte de su patrimonio. Sin embargo, ese episodio marcó su ingreso en la política.

Participó en tareas de reconstrucción bajo el gobierno de Carlos Roberto Flores (1998–2002) y desde entonces ha mantenido un papel activo dentro del Partido Liberal. “Aprendí que en los momentos difíciles se conoce el valor del trabajo y de la solidaridad”, afirma. Con los años, Castro Pavón ha construido una visión de ciudad basada en lo que llama el modelo del “alcalde a la inversa”, un enfoque que —dice— se traduce en salir a buscar los problemas antes de que los vecinos deban llevarlos al palacio municipal. “Cuando llego a un barrio, la gente siempre me dice lo mismo: necesitamos empleo”, comenta. Por eso, propone crear programas de autoempleo y capital semilla para madres solteras y jóvenes emprendedores, con apoyo de fondos municipales y programas sociales del Estado. Entre sus prioridades también se encuentra el acceso al agua potable. Su plan contempla perforación de pozos, estudios hidrogeológicos y la reactivación de represas detenidas, como la de San José, junto con megaproyectos impulsados por el gobierno central. En materia de movilidad urbana, plantea la construcción de una megacentral de autobuses similar a la de San Pedro Sula, con espacios comerciales, servicios médicos y una posta policial permanente. Según él, el proyecto cuenta con respaldo de empresarios del transporte interesados en ordenar las rutas de la capital. En el terreno político, su trayectoria ha sido larga. En 2001, apoyó la candidatura de Esteban Handal Pérez, conocido como el “Toro colorado”. Luego respaldó a Jaime Rosenthal y participó en la campaña del fallecido Rafael Pineda Ponce, con quien fue electo regidor del Distrito Central durante dos períodos consecutivos (2002–2006 y 2006–2010). En 2017 compitió como precandidato a diputado, alcanzando el octavo lugar en las primarias liberales. Hoy busca nuevamente la alcaldía del Distrito Central, en alianza con Salvador Nasralla. Su equipo —integrado por más de 120 profesionales— incluye al empresario Gerardo Facussé como vicealcalde y a Ángel Andrés Matuty, Óscar Flores, Dennis Chirinos e Hilda Pacheco como parte de su planilla de regidores. Crítico de la actual gestión municipal, Castro Pavón asegura que Tegucigalpa necesita una administración “solidaria, transparente y cercana a la gente”. Señala la crisis habitacional y la falta de atención en zonas afectadas por lluvias e inundaciones, como Río Abajo y El Reparto. “No se trata solo de obras, sino de sensibilidad y resultados”, apunta. “Tengo las manos limpias y quiero ser un alcalde propositivo”, enfatiza. Su discurso gira en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización digital de los recursos municipales. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usa cada lempira de sus impuestos”, sostiene. Eliseo Castro Pavón se define como un hombre de trabajo y fe. De aquellos días en el mercado conserva la costumbre de madrugar y el hábito de escuchar antes de prometer. “Comencé vendiendo ropa y terminé creyendo en la gente. Ese sigue siendo mi mejor negocio”, dice.

Propuestas principales

Entre sus propuestas destaca un modelo de alcalde “a la inversa”, que sea proactivo y anticipatorio. Castro Pavón cree que la generación de empleo como prioridad: “cuando llegar a un barrio, les pregunto cuál es su primera necesidad; el empleo, necesito un empleo, me dicen”. Como empresario - asegura- tiene la facilidad de asesorar a madres solteras, y personas de escasos recursos para que emprendan y logren resultados beneficiosos, esto acompañado de capital semilla brindado a través de los programas sociales del gobierno. Asimismo, en el agua potable garantizada mediante un plan integral de corto a largo plazo, incluyendo perforación de pozos, con estudios hidrogeológicos para evaluar la distribución, calidad y cantidad en zonas de yacimientos acuíferos, además la conclusión de represas detenidas, como en el caso de la represa San José y la ejecución de megaproyectos con el apoyo del gobierno. Por otro lado, que el problema del tráfico se logrará con un descongestionamiento vehicular a través de la mejora del transporte público; con la construcción de una megacentral de autobuses similar a la de San Pedro Sula, acompañada de centros comerciales, servicios de salud, y una mega posta policial para brindar seguridad permanente. Reveló acercamientos con empresarios del sector transporte, quienes, según Castro, apoyan el proyecto, con el fin de ordenar las rutas y vaciar puntos clave de la capital. La erradicación de la corrupción municipal, es una de las principales propuestas de Castro, con la implementación de supervisión constante de los movimientos financieros de los recursos presupuestarios y de los funcionarios de la municipalidad, integrando la digitalización para conocer en tiempo real la operatividad y supervisar el cumplimiento de labores. "Lo que me diferencia de los demás candidatos es que será un alcalde propositivo y que tengo las manos limpias. Quiero cambiar la dinámica de conducción de la ciudad capital para erradicar una corrupción y que sea baluarte la transparencia", sostuvo.

