Castro promete obras completas y agua para barrios capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, aseguró que su gestión se caracterizará por la ejecución eficiente de los proyectos y la solución de problemas históricos en la capital, especialmente el acceso al agua potable y el empleo.

Durante un evento de campaña, Castro afirmó que su visión de gobierno será “resolutiva”, es decir, enfocada en dar soluciones reales y concretas.

"No voy a dejar proyectos a medio camino. Eso de que ya no hay dinero no será una excusa durante mi gestión", subrayó.

El aspirante liberal detalló que cada obra que se inicie contará con un cronograma definido y será entregada “en tiempo y forma”.

Asimismo, reiteró que los proyectos propuestos se ejecutarán con responsabilidad y planificación.

“Vamos a comenzar resolviendo el tema del agua, porque no hay agua en muchos barrios y colonias. Luego seguiremos con la generación de empleo para los capitalinos”, señaló.

Adelantó que su meta es dejar una administración sólida tras cuatro años de gestión, facilitando la continuidad de su partido en el poder municipal.

"Vamos a desarrollar una gestión con resultados, para que el Partido Liberal pueda volver a ganar la alcaldía en beneficio de los capitalinos", dijo.